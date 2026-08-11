Encontraron con vida al argentino de 69 años buscado en Colombia tras el terremoto

Carlos Luis Cáceres, un argentino de 69 años, fue encontrado con vida en Colombia luego de haber sido intensamente buscado tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país este lunes.

La noticia fue confirmada por su hija, Carla, quien en diálogo con TN contó que finalmente pudo comunicarse con su padre y conocer su estado de salud. "Está con golpes, pero bien", expresó, llevando tranquilidad después de las horas de incertidumbre que atravesó la familia.

Tras ser localizado, Cáceres pudo reencontrarse con su pareja y también logró realizar una videollamada con su familia, lo que permitió restablecer el contacto después del terremoto y confirmar que se encontraba con vida.

La búsqueda había generado preocupación debido a que sus familiares no habían podido comunicarse con él luego del movimiento telúrico que afectó distintas regiones de Colombia y que dejó un saldo de más de 240 personas fallecidas y más de mil heridas.

Un sanjuanino que vive en Dosquebradas

Carlos Luis Cáceres es oriundo de San Juan. Nació en el departamento Rivadavia y actualmente reside en el municipio de Dosquebradas, en el área de Pereira.

Su ubicación en una de las zonas alcanzadas por el terremoto hizo que la falta de comunicación con su familia se convirtiera en motivo de preocupación. La situación se produjo en medio de una emergencia de gran magnitud, con edificios colapsados, personas atrapadas y operativos de búsqueda desplegados en diferentes puntos.

Finalmente, Cáceres fue localizado con vida. De acuerdo con lo informado por su hija, presentaba golpes, aunque se encontraba bien, y pudo volver a encontrarse con su pareja después de ser encontrado.

Carlos Luis Cáceres

El terremoto que sacudió a Colombia

El terremoto ocurrió este lunes a las 7:34, hora local, y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó.

El movimiento alcanzó una magnitud de 7,4 y se sintió con fuerza en diferentes regiones del territorio colombiano. La intensidad del terremoto también hizo que fuera percibido fuera de las fronteras del país, particularmente en Ecuador y Panamá. La dimensión de la emergencia quedó reflejada en el número de víctimas y en los daños registrados. Hasta el momento señalado en la información, al menos 240 personas habían muerto, mientras que más de mil resultaron heridas.

Además, se contabilizaron 61 edificios colapsados, mientras las autoridades continuaban con los operativos de emergencia para localizar a personas que permanecían atrapadas o cuyo paradero todavía era desconocido.

En ese contexto se produjo la búsqueda de Cáceres, cuyo caso representó una de las situaciones de incertidumbre generadas por la interrupción de las comunicaciones después del terremoto.

Las zonas más afectadas

Entre las regiones más afectadas por el terremoto se encuentran Pereira, Cali, Manizales y distintas localidades del departamento de Chocó.

El movimiento también se sintió en Bogotá y Medellín, aunque hasta el momento no se habían informado daños estructurales de gravedad en esas ciudades. La situación fue particularmente compleja en las zonas donde se registraron colapsos edilicios y personas atrapadas. Las autoridades mantenían los operativos destinados a localizar sobrevivientes y a determinar el paradero de quienes todavía no habían podido ser contactados.

La búsqueda de personas se desarrollaba mientras los equipos de emergencia continuaban trabajando en las regiones afectadas por el movimiento telúrico.