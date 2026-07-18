Chile bajo emergencia climática: cuatro muertos, miles de evacuados y una ola de daño

Cuatro personas murieron y miles debieron ser evacuadas como consecuencia de los intensos temporales que desde hace varios días azotan distintas zonas de Chile. La emergencia, marcada por inundaciones, desbordes de ríos, fuertes vientos y daños estructurales, mantiene a las autoridades desplegadas frente a un escenario de extrema gravedad.

Entre las regiones más afectadas se encuentra Valparaíso, ubicada a unos 100 kilómetros de Santiago de Chile, donde las condiciones meteorológicas obligaron a las autoridades a declarar el alerta rojo debido al riesgo de aluviones y derrumbes. La medida refleja la preocupación por la evolución del temporal y por la posibilidad de que nuevas precipitaciones profundicen los problemas ya registrados.

Ante esta situación, fueron evacuados vecinos de dos localidades cercanas a Valparaíso: Marga Marga y Quilpué. La salida preventiva de habitantes forma parte de las acciones adoptadas para reducir los riesgos asociados a los fenómenos provocados por el sistema frontal que afecta a gran parte del territorio chileno.

Inundaciones, cortes de energía y daños en infraestructura

La emergencia continúa extendiéndose a diferentes puntos del país. Actualmente, diez de las 16 regiones de Chile permanecen en estado de alerta debido a una combinación de factores que complican la situación general.

Entre los principales efectos registrados se encuentran:

Inundaciones y desbordes de ríos , producto del aumento del caudal en distintos sectores.

, producto del aumento del caudal en distintos sectores. Marejadas , que afectan zonas costeras.

, que afectan zonas costeras. Cortes de energía eléctrica , con más de 400 mil habitantes sin servicio .

, con más de . Fuertes ráfagas de viento, que durante este sábado alcanzaron los 160 kilómetros por hora.

Las autoridades locales también informaron daños importantes en viviendas. Más de 800 casas registraron distintos niveles de afectación, mientras que alrededor de un centenar quedaron destruidas o sufrieron daños graves. Estas cifras reflejan el impacto material generado por el temporal y las dificultades que enfrentan numerosas familias afectadas.

Comunidades aisladas y caminos deteriorados

El impacto de las lluvias también generó problemas de conectividad en diferentes regiones. En Coquimbo, ubicada al norte del país, más de 2.500 personas permanecen aisladas debido al deterioro de caminos provocado por la crecida.

La interrupción de las vías de comunicación representa una de las consecuencias más significativas del temporal, ya que limita el acceso y dificulta la asistencia en las zonas más afectadas. La crecida de los cursos de agua provocó daños que dejaron a comunidades completas enfrentando dificultades para movilizarse.

En la región Metropolitana, la situación también generó preocupación. En Santiago, vecinos del barrio Talagante, ubicado cerca del río Mapocho, debieron abandonar sus hogares ante el aumento del caudal. La preocupación se centra en que, durante las próximas horas, el crecimiento del río podría provocar nuevas inundaciones en el sector.

Un escenario que podría agravarse en las próximas horas

El pronóstico meteorológico mantiene la preocupación de las autoridades y de los habitantes de las zonas afectadas. Se esperan más lluvias durante las próximas horas debido a un sistema frontal que se concentró en gran parte del país.

Frente a esta posibilidad, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) extendió el alerta vigente a todas las regiones afectadas, reforzando la vigilancia sobre la evolución del fenómeno climático.

La emergencia que atraviesa Chile combina múltiples factores de riesgo: la acumulación de agua, el desborde de ríos, los daños en infraestructura, los cortes de servicios básicos y la posibilidad de nuevos episodios de lluvias intensas. Mientras continúan las evacuaciones y las tareas de respuesta, las autoridades mantienen activas las medidas preventivas ante un escenario que aún permanece abierto y con posibilidad de agravamiento.

Con cuatro víctimas fatales confirmadas, miles de personas evacuadas y cientos de viviendas afectadas, el temporal deja una huella de destrucción en distintas regiones del país y mantiene a Chile bajo una situación de alerta permanente.