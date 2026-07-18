Irán y Estados Unidos intensifican los ataques y Jamenei amenazó a Trump con una "lección inolvidable"

La tensión en Medio Oriente volvió a aumentar este sábado tras un nuevo intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán, mientras el líder supremo iraní, el ayatollah Mojtaba Jamenei, lanzó una dura advertencia contra el presidente estadounidense, Donald Trump, y aseguró que su país está preparado para darle a Washington una "lección inolvidable".

Las declaraciones del líder iraní se produjeron luego de una nueva ofensiva militar estadounidense y en medio de la creciente preocupación internacional por la expansión del conflicto en la región.

En un mensaje difundido por la televisión estatal iraní, Jamenei acusó a Estados Unidos de promover la guerra y afirmó que Irán responderá con firmeza.

"Ahora que el enemigo busca incitar a la guerra (...), debe saber que la querida nación iraní y el frente de la resistencia tienen lecciones inolvidables que ofrecerle", expresó.

Además, cuestionó el acuerdo alcanzado entre ambos países el pasado 17 de junio para reducir las hostilidades y sostuvo que los recientes bombardeos demostraron que "la firma del presidente estadounidense no vale nada", al considerar que Washington incumplió los compromisos asumidos.

Nuevos bombardeos de Estados Unidos

El ejército estadounidense confirmó que durante la noche llevó adelante una nueva serie de ataques sobre territorio iraní.

Según informó el Pentágono, los bombardeos estuvieron dirigidos contra instalaciones de vigilancia, infraestructura logística militar, depósitos subterráneos de armamento y objetivos vinculados con operaciones marítimas. Las autoridades estadounidenses señalaron que no fueron atacados blancos civiles.

Irán amplió su ofensiva

En respuesta, Irán volvió a extender sus operaciones fuera de sus fronteras y, por segundo día consecutivo, lanzó ataques contra infraestructura civil en Kuwait.

Las autoridades kuwaitíes denunciaron importantes daños en una instalación petrolera, incendios y la paralización parcial de una central eléctrica y de una planta desalinizadora de agua. Otra infraestructura similar ya había sido alcanzada en la jornada anterior.

El gobierno de Kuwait condenó los bombardeos y calificó la ofensiva como una "actitud hostil sistemática" que pone en riesgo a la población civil y a los servicios esenciales del país.

Daños en territorio iraní

Irán también denunció nuevos ataques estadounidenses sobre distintas zonas del país.

La ministra de Carreteras y Desarrollo Urbano, Farzaneh Sadegh, afirmó que fueron alcanzadas rutas estratégicas y vías de comunicación. En la provincia de Hormozgán, sobre el estrecho de Ormuz, las autoridades informaron que una estación de bombeo de agua de mar y un transformador eléctrico de una planta desalinizadora quedaron completamente destruidos.

Días atrás, Donald Trump había advertido que ordenaría nuevos bombardeos contra infraestructura estratégica iraní si Teherán no retomaba las negociaciones. La amenaza finalmente se concretó con esta nueva ofensiva, profundizando un conflicto que vuelve a poner en alerta a toda la región.

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