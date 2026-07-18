Prisión preventiva para un argentino acusado de realizar gestos racistas en Brasil

La Justicia de Bahía dictó prisión preventiva contra el turista argentino Sebastián Fernando Ayala, acusado de realizar gestos racistas en un bar de Morro de São Paulo. El incidente ocurrió en el marco de las celebraciones por la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra. Tras los hechos, el implicado abandonó el territorio brasileño y ya regresó a Buenos Aires, razón por la cual las autoridades de Brasil lo declararon formalmente prófugo. Esta situación fue confirmada por fuentes judiciales citadas por la agencia de noticias EFE y el portal de comunicación G1.

La medida cautelar fue ordenada por el juez Marcelo Lagrota, quien determinó que el episodio constituye una flagrante "violación a la dignidad humana". Desde la perspectiva jurídica del magistrado, las acciones de Ayala encuadran de forma directa en el delito de injuria racial, una tipificación legal que en Brasil está penalizada con sanciones de hasta cinco años de prisión.

Reconstrucción policial y pruebas del expediente

De acuerdo con la reconstrucción policial de los hechos, Ayala habría dirigido gestos de mono a un empleado afrobrasileño del restaurante mientras celebraba el triunfo de la selección argentina. La secuencia fue registrada en video por otro trabajador del establecimiento comercial, quien utilizó su teléfono celular para filmar el comportamiento del turista. Este registro audiovisual posee un alto valor probatorio y ya se encuentra incorporado al expediente judicial de la causa.

Los datos del itinerario de viaje recolectados por los investigadores detallan el proceder cronológico del acusado:

10 de julio: Fecha en la que Sebastián Fernando Ayala llegó a Brasil.

19 de julio: Fecha original en la que el turista argentino debía emprender su regreso.

Día posterior al incidente: Momento exacto en el que Ayala adelantó su vuelo con destino a la Argentina, alterando la planificación inicial de su viaje para salir del territorio brasileño de forma prematura.

Las cámaras de seguridad del aeropuerto de Salvador registraron su salida efectiva del país. Este hallazgo documental y técnico llevó a la Policía Civil a solicitar formalmente su captura internacional. En el ámbito local, la investigación quedó a cargo de la Comisaría de Cairú, dependencia que se encargó de tomar las declaraciones pertinentes a los testigos presenciales y a los diferentes miembros del personal del local gastronómico donde ocurrieron los hechos.

Contexto de reiteración: la lista de ciudadanos argentinos procesados

Medios de comunicación brasileños de gran alcance, como Correio da Bahia y O Globo, informaron de manera detallada que este caso no es un hecho aislado, sino que se suma a una serie de episodios recientes protagonizados por ciudadanos argentinos en Brasil. Las crónicas periodísticas y los registros judiciales ponen de manifiesto una preocupante reiteración de conductas de índole discriminatoria en distintas zonas del país vecino:

Agostina Páez: Abogada argentina que resultó detenida en la ciudad de Río de Janeiro durante el mes de enero, acusada de proferir insultos racistas.

José Luis Haile: Ciudadano arrestado por las fuerzas de seguridad tras agredir verbalmente a una repartidora en la zona de Copacabana.

Eduardo Emilio Murías: Procesado por la Justicia en el estado de Minas Gerais, luego de haber enviado mensajes de carácter discriminatorio referidos a un niño afrobrasileño en un tren turístico.

El posicionamiento del juez y las derivaciones internacionales

En los fundamentos de su resolución judicial, el juez Marcelo Lagrota adoptó una postura firme respecto a la gravedad del asunto y sostuvo de forma categórica que el uso de gestos racistas "no puede ser tratado como una broma". El magistrado fue más allá en su análisis del entorno social y judicial, advirtiendo formalmente que la acción de minimizar estos actos "es uno de los mecanismos más perversos del racismo estructural".

A partir de la declaración de prófugo y con la constatación de que Ayala se encuentra en Buenos Aires, la Policía brasileña evalúa de forma activa la posibilidad de solicitar asistencia internacional formal para avanzar de manera efectiva con la captura de Sebastián Fernando Ayala. Mientras se dirimen estos mecanismos de cooperación entre países, el caso continúa bajo un estricto análisis judicial por parte de las autoridades pertinentes.