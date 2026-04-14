China tilda de "peligroso e irresponsable" el bloqueo de EE.UU. sobre Irán

La tensión geopolítica en el estrecho de Ormuz volvió a escalar con fuerza luego de que China calificara como "peligroso e irresponsable" el bloqueo impuesto por Estados Unidos en torno a los puertos iraníes, una decisión que profundiza la crisis regional y reabre interrogantes sobre la estabilidad del tránsito marítimo en una zona clave para el comercio global de hidrocarburos.

El pronunciamiento de Beijing llegó después de que el presidente Donald Trump amenazara con atacar cualquier barco que intente salir de la zona o acercarse a ella, endureciendo el escenario militar en el Golfo y sumando presión sobre la relación entre Washington, Teherán y el principal comprador del crudo iraní: China.

Según la información base, Trump dispuso el bloqueo de los buques que entren o salgan de puertos iraníes y de las áreas costeras del Golfo, luego de que las negociaciones con Teherán desarrolladas el pasado fin de semana en Pakistán fracasaran. La medida comenzó a regir a las 14:00 GMT del lunes, en un dato especialmente sensible porque se implementó pese a que Washington y Teherán habían acordado días antes un alto al fuego de dos semanas.

Ese contraste entre la tregua pactada y la decisión posterior de bloqueo es uno de los elementos que explican la dureza de la respuesta china, que interpretó la maniobra estadounidense como un factor de desestabilización directa.

La dura respuesta de la cancillería china

La posición oficial de China fue expresada por el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien durante una rueda de prensa cuestionó el incremento del despliegue militar estadounidense y el carácter selectivo del operativo. "Estados Unidos aumentó sus despliegues militares y emprendió una acción de bloqueo selectivo, que solo exacerbará las tensiones y socavará el ya frágil acuerdo de alto al fuego".

La crítica oficial fue aún más allá al advertir sobre el impacto que la medida puede tener en la seguridad marítima regional."Pondrá aún más en riesgo la seguridad en el tránsito por el estrecho [de Ormuz]".La conclusión política del mensaje fue directa: "Es un comportamiento peligroso e irresponsable".

Con estas declaraciones, Beijing fijó una posición de fuerte rechazo frente a una decisión que considera lesiva no solo para la relación bilateral entre EE.UU. e Irán, sino también para la estabilidad del comercio energético internacional.

El papel estratégico del estrecho

La situación adquiere una dimensión aún mayor por el rol del estrecho de Ormuz, una de las vías de paso más cruciales del mundo para el transporte de hidrocarburos. De acuerdo con la información suministrada, Irán ya había cerrado previamente el estrecho, permitiendo únicamente la circulación de barcos que operaran para países que considera amigos de Teherán, entre ellos China.

Ese esquema selectivo convertía a Beijing en uno de los pocos actores con acceso operativo a una ruta vital para el flujo energético, en un contexto donde la región ya se encontraba bajo extrema tensión.

Entre los puntos centrales del escenario actual se destacan:

Bloqueo estadounidense sobre puertos iraníes

Amenaza de ataque a embarcaciones

Cierre previo del estrecho por parte de Irán

Paso habilitado solo para países aliados

China como principal comprador del petróleo iraní

La presión sobre Beijing y el objetivo económico

Según el análisis mencionado en la información base, la maniobra de Trump persigue un doble objetivo estratégico. Por un lado, busca privar a Irán de una fuente clave de ingresos, afectando directamente la salida de petróleo y otros recursos desde sus puertos.

Por otro, apunta a presionar a Beijing, en su condición de mayor comprador de petróleo iraní, para que utilice su influencia diplomática y económica sobre Teherán.

La meta de fondo sería que China impulse a Irán a reabrir completamente el estrecho de Ormuz, restableciendo condiciones de navegación más amplias y reduciendo el control selectivo ejercido por la república islámica.

Una crisis que amenaza la tregua

La respuesta china deja en evidencia que el conflicto ya no se limita a Washington y Teherán, sino que incorpora de manera cada vez más explícita a Beijing como actor central del equilibrio regional.

La advertencia sobre el riesgo para el alto al fuego de dos semanas y la seguridad del tránsito marítimo refuerza la idea de que cualquier escalada en Ormuz puede tener consecuencias inmediatas sobre:

La estabilidad energética

Los precios internacionales del crudo

La seguridad de la navegación

La relación entre grandes potencias

En este marco, la crisis en el estrecho de Ormuz suma un nuevo nivel de tensión, con China cuestionando abiertamente la estrategia de Estados Unidos y alertando sobre los riesgos de una acción que considera capaz de romper la frágil tregua vigente y agravar la inestabilidad en una de las zonas más sensibles del planeta.