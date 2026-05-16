Choque fatal entre tren y colectivo en Bangkok: hay al menos ocho muertos y 35 heridos

Al menos ocho personas murieron y más de 30 resultaron heridas tras el choque entre un tren de carga y un colectivo en un cruce muy transitado del centro de Bangkok, capital de Tailandia. La tragedia volvió a instalar el debate sobre la seguridad vial y ferroviaria, una problemática que también genera preocupación en distintas provincias argentinas.

El accidente ocurrió por la tarde y provocó escenas de pánico. Según los servicios de emergencia, el tren embistió al colectivo cuando este cruzaba las vías y, tras el impacto, el vehículo se incendió.

Las llamas se propagaron en segundos. Aunque el fuego fue controlado rápidamente, la situación ya era crítica.

"Ocho personas murieron y otras 35 resultaron heridas. El incendio ya está apagado y estamos intentando encontrar los cadáveres", confirmó el jefe de la policía de Bangkok, Urumporn Koondejsumrit.

Testimonios y escenas de desesperación

En redes sociales circularon imágenes del momento del impacto. En ellas se observa cómo el tren, a velocidad moderada, se aproxima al paso a nivel y colisiona de lleno con el colectivo, que queda envuelto en llamas.

La zona fue acordonada para permitir el trabajo de los equipos de rescate.

"Vi la colisión; las llamas se extendieron en cuestión de instantes. Estaba con mi hija y nos fuimos de inmediato. No me atreví a darme la vuelta para ver si había víctimas", relató un testigo al canal público ThaiPBS.

Investigación en marcha y antecedentes

El primer ministro Anutin Charnvirakul ordenó abrir una investigación para determinar las causas del siniestro.

Los accidentes de transporte son frecuentes en Tailandia, donde el cumplimiento de normas de seguridad suele ser irregular. En enero, 32 personas murieron y decenas resultaron heridas cuando una grúa cayó sobre un tren de pasajeros en el noreste del país.

La tragedia vuelve a poner en foco la necesidad de reforzar controles y medidas de seguridad en los cruces ferroviarios y en el transporte público.