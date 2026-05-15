Israel intensifica ataques en Gaza: mueren tres palestinos y un líder militar de Hamás

Tres palestinos murieron y 26 resultaron heridos hoy durante ataques aéreos israelíes en la Ciudad de Gaza, según fuentes médicas palestinas. Los incidentes ocurrieron en distintos puntos de la ciudad, afectando tanto a edificios residenciales como a vehículos en movimiento, según reportaron testigos y medios locales.

De acuerdo con los relatos de quienes presenciaron los hechos, aviones de combate israelíes lanzaron al menos tres misiles contra un departamento del edificio Al-Mu'taz, situado al oeste de la Ciudad de Gaza. El impacto provocó un incendio en el departamento, generando escenas de caos y destrucción.

Los equipos de emergencia palestinos trasladaron al Hospital de Campo de Al-Saraya, administrado por la Sociedad de la Media Luna Roja, un cuerpo y 20 heridos, según informaron médicos a la agencia Xinhua.

En un incidente separado, un dron israelí atacó un vehículo en movimiento en la calle de Al-Wehda, causando la muerte de dos personas e hiriendo a seis, agregó Xinhua citando a fuentes locales.

La muerte del líder militar de Hamás

El ataque más significativo de la jornada fue dirigido contra Izz al-Din al-Haddad, líder del ala militar de Hamás, informó el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz en una declaración conjunta.

La televisión estatal israelí Kan TV reportó que Al-Haddad fue alcanzado por la fuerza aérea israelí mientras se encontraba en un departamento en el barrio de Rimal, en la Ciudad de Gaza. Un funcionario de seguridad citado por el canal calificó el ataque de "éxito" y estimó que es probable que Al-Haddad haya muerto.

Adicionalmente, la Radio del Ejército Israelí indicó que también se atacó un vehículo que había abandonado la zona del departamento, aparentemente para impedir que el dirigente lograra escapar.

En su declaración conjunta, Netanyahu y Katz destacaron que Al-Haddad fue uno de los planificadores del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra el sur de Israel. También señalaron que se había negado a cumplir un acuerdo encabezado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destinado a desarmar a Hamás y desmilitarizar la Franja de Gaza.

Contexto y consecuencias humanitarias

El ataque de hoy se produce en medio de operaciones militares continuas de Israel contra comandantes de campo de Hamás, junto con ataques indiscriminados en toda la Franja de Gaza. La situación humanitaria en el territorio sigue deteriorándose, con hospitales y servicios de emergencia saturados por el creciente número de víctimas.

Edificio Al-Mu'taz : Al menos tres misiles lanzados; incendio en el departamento.

: Al menos tres misiles lanzados; incendio en el departamento. Hospital de Campo de Al-Saraya : trasladó 1 cadáver y 20 heridos.

: trasladó 1 cadáver y 20 heridos. Calle de Al-Wehda : ataque con dron a vehículo en movimiento; 2 muertos, 6 heridos.

: ataque con dron a vehículo en movimiento; 2 muertos, 6 heridos. Izz al-Din al-Haddad : líder del ala militar de Hamás; abatido en Rimal.

: líder del ala militar de Hamás; abatido en Rimal. Ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023: Al-Haddad como planificador; rechazo al acuerdo de desarme de Trump.

El impacto de estas operaciones es doble: por un lado, apunta a desarticular la estructura militar de Hamás, y por otro, exacerba la crisis humanitaria en Gaza, donde la población civil sufre las consecuencias de los ataques y la falta de acceso a servicios esenciales.

Perspectiva militar y política

El enfoque de Israel combina ataques selectivos contra líderes clave y bombardeos sobre zonas urbanas, lo que genera un alto número de víctimas civiles y aumenta la presión sobre la infraestructura sanitaria y social de Gaza. La eliminación de figuras como Al-Haddad no solo busca neutralizar a Hamás militarmente, sino también enviar un mensaje político y estratégico a otros dirigentes de la organización.