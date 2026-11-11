Colombia: un bombardeo contra el Clan del Golfo dejó ocho muertos,

Un bombardeo militar contra el Clan del Golfo en el municipio de Tarazá, en el departamento de Antioquia, en el noroeste de Colombia, mató a ocho presuntos integrantes de esa organización criminal, entre ellos Haminton Mosquera, informó hoy el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

"El resultado preliminar: ocho dados de baja, entre ellos Haminton Mosquera, alias 'Negro Perea', cabecilla principal de esta estructura, con más de 20 años de trayectoria criminal", precisó el mandatario en su cuenta de la red social X.

De acuerdo con la información oficial, "Negro Perea" figuraba entre los 10 cabecillas prioritarios para las autoridades colombianas y era señalado de ordenar homicidios, desplazamientos forzados y ataques contra integrantes de la fuerza pública.

La operación, denominada "Nehemías", fue desarrollada por el Ejército Nacional con apoyo de la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Durante el despliegue, las fuerzas de seguridad incautaron fusiles, pistolas, minas antipersonal y equipos de comunicación, según el reporte oficial.

"A los cabecillas de estas organizaciones les advierto: no tendrán escondite ni tranquilidad mientras sigan asesinando, extorsionando y aterrorizando a los colombianos", advirtió el presidente.

Desde el inicio de su mandato, De la Espriella ha ordenado ocho bombardeos contra el Clan del Golfo, las disidencias de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en distintos departamentos.