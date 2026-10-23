Colombia extradita a Estados Unidos a cabecilla de disidencias de las FARC

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, destacó este viernes la extradición a Estados Unidos de Willinton Henao, alias "Mocho Olmedo", cabecilla de las disidencias de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y de otras seis personas requeridas por narcotráfico, lavado de activos y fraude transnacional.

"Entre ellos se encuentra alias Mocho Olmedo, señalado cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las FARC, acusado de reclutar menores, provocar desplazamientos forzados y cometer asesinatos", señaló el mandatario en su cuenta de X.

Henao, quien se encontraba recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, la capital colombiana, actuó como vocero y delegado del grupo armado en la mesa de diálogos de paz con el gobierno de Gustavo Petro, en el marco de su política de Paz Total.

Entre los extraditados también se encuentran alias Cholo Banano, uno de los financiadores del grupo Clan del Golfo, y alias Ñato, acusado de actividades delictivas relacionadas con el grupo criminal transnacional Tren de Aragua.

"No importa dónde delincan, cuánto poder crean tener ni dónde pretendan esconderse. Los vamos a perseguir sin descanso, a golpear sus finanzas y a ponerlos a disposición de la justicia, dentro y fuera de Colombia", agregó el mandatario.

Desde la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente, el pasado 7 de agosto, su gobierno ha tramitado 142 extradiciones a Estados Unidos por narcotráfico y otros delitos relacionados.