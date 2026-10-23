León XIV suspende su viaje a Asís para continuar la recuperación tras la cirugía torácica

El Papa León XIV no viajará a Asís el próximo 27 de octubre para continuar con su recuperación tras la cirugía torácica a la que se sometió el martes 13 de octubre. La decisión fue comunicada por la Santa Sede, luego de que los médicos que lo atienden evaluaran que no resultaba conveniente realizar el vuelo en helicóptero previsto para esa fecha, debido al poco tiempo transcurrido desde la intervención.

La suspensión del viaje responde a una medida de precaución vinculada con el proceso de recuperación del Santo Padre. Aunque los controles médicos confirmaron una evolución posoperatoria favorable, los profesionales consideraron que todavía era necesario evitar el traslado aéreo programado para su participación en una actividad religiosa y de diálogo por la paz.

En el informe difundido por la Santa Sede, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se detalló el resultado de los controles efectuados al Pontífice y los motivos médicos que llevaron a modificar su agenda. La comunicación oficial señaló que, de acuerdo con lo previsto, León XIV se sometió a una radiografía de tórax de control, cuyo resultado confirmó su excelente evolución después de la cirugía.

Sin embargo, el resultado favorable del examen no modificó la recomendación de los médicos tratantes respecto del viaje. La proximidad temporal de la operación fue el factor determinante para desaconsejar el vuelo en helicóptero del 27 de octubre y mantener las precauciones necesarias durante esta etapa de recuperación.

Una radiografía confirmó la evolución favorable

Los detalles sobre el estado posoperatorio del Papa fueron proporcionados por el doctor Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora, quienes se refirieron a la evolución clínica en un informe difundido por la Santa Sede.

"Según lo programado, el Santo Padre se ha sometido a una radiografía de tórax de control. El examen confirmó su excelente evolución postoperatoria", señalaron los profesionales en el documento.

La evaluación permitió confirmar que la recuperación avanzaba favorablemente después de la cirugía torácica. No obstante, el equipo médico mantuvo un criterio preventivo frente al traslado previsto a Asís, al considerar que todavía había transcurrido poco tiempo desde la intervención.

El informe precisó: "Sin embargo, dado el poco tiempo transcurrido desde la cirugía, los médicos tratantes consideraron oportuno desaconsejar el vuelo en helicóptero previsto para el 27 de octubre, como medida de precaución".

De esta manera, la recomendación médica estableció una diferencia entre la evolución positiva constatada mediante los controles y la conveniencia de realizar un desplazamiento aéreo en esta etapa. La decisión comunicada por la Santa Sede supone la ausencia presencial del Pontífice en el encuentro previsto, sin que ello implique su desvinculación del mensaje central de la convocatoria.

Ausente en el encuentro "Paz desarmada y desarmante"

La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó oficialmente que León XIV no estará en Asís el 27 de octubre, como estaba previsto inicialmente, para participar del encuentro "Paz desarmada y desarmante".

La actividad conmemorará el 40.º aniversario de la Jornada Mundial de Oración por la Paz, convocada por San Juan Pablo II. La ausencia del Papa se produce en el marco de las recomendaciones médicas para continuar su recuperación después de la cirugía torácica del 13 de octubre.

La comunicación oficial explicó que la decisión de modificar la agenda está directamente relacionada con la necesidad de preservar el proceso posoperatorio. Por ese motivo, el Pontífice no realizará el viaje programado, aunque mantendrá un vínculo con los participantes mediante un mensaje dirigido a quienes estarán presentes en la convocatoria.

La suspensión del traslado implica un cambio en la modalidad de participación de León XIV, que había previsto asistir al encuentro. En lugar de hacerlo personalmente, transmitirá su cercanía a los organizadores, líderes y representantes de las distintas confesiones y religiones cristianas, además de los invitados que concurran a Asís.

Un mensaje de cercanía y diálogo por la paz

A pesar de no viajar, el Papa enviará un mensaje a los organizadores y participantes del encuentro. Según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el Pontífice expresará su cercanía a los líderes y representantes de las confesiones y religiones cristianas, así como a los invitados presentes.

En el comunicado también se destacó la importancia que León XIV atribuye al denominado "espíritu de Asís", al diálogo y a la búsqueda de palabras y gestos orientados a la paz.

"El Papa León XIV enviará un mensaje de cercanía a los organizadores, líderes y representantes de las confesiones y religiones cristianas, así como a los invitados presentes, convencido de que el 'espíritu de Asís', el diálogo y la búsqueda de palabras y gestos de paz son recursos valiosos en una época de conflictos", indicó la Santa Sede.

La declaración establece el sentido de la participación que mantendrá el Pontífice pese a su ausencia física. El mensaje buscará acompañar a los asistentes y reafirmar el valor del diálogo y de las expresiones de paz en un contexto que el propio comunicado describe como una época de conflictos.

El encuentro, por lo tanto, contará con un mensaje del Papa en lugar de su presencia personal, mientras continúa el proceso de recuperación médica.

La agenda queda sujeta a las precauciones médicas

La decisión de no viajar a Asís reúne dos aspectos centrales de la información difundida: por un lado, el resultado favorable de la radiografía de tórax de control y, por otro, la recomendación de evitar el vuelo en helicóptero debido al escaso tiempo transcurrido desde la cirugía.

Los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora confirmaron la excelente evolución posoperatoria, mientras que la Santa Sede comunicó que el Pontífice continuará con las precauciones indicadas para completar su recuperación.

Con esta modificación de agenda, el papa León XIV priorizará la continuidad de su recuperación tras la cirugía torácica. Aunque no estará presente en Asís el 27 de octubre, enviará un mensaje a los participantes y mantendrá su acompañamiento a una convocatoria centrada en el diálogo y la búsqueda de la paz.