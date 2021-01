Como Cristina con Macri, Trump no asistirá a la ceremonia de traspaso de Joe Biden

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que no asistirá a la ceremonia de investidura de su sucesor, Joe Biden.

“A todos los que me han preguntado, no iré a la toma de juramento el 20 de enero”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

Será el primer mandatario saliente en no asistir a un acto de asunción en 150 años, a excepción de Richard Nixon, quien ya había renunciado a su cargo. Anteriormente, en los siglos XVIII y XIX, no habían estado presentes en el tradicional acto los ex mandatarios John Adams, John Quincy Adams y Andrew Johnson.

Trump hizo el anuncio tras reconocer este jueves su derrota en los comicios, ante la amenaza de que se inicie un proceso de destitución contra él, acusado de instigar el asalto al Capitolio por parte de sus seguidores.

En un video publicado también Twitter, Trump emitió finalmente el mensaje sobre los comicios que medio país esperaba escuchar desde hacía dos meses, y condenó el ataque al Congreso.

El mensaje de Donald Trump

“El Congreso ha certificado el resultado (de las elecciones). Una nueva Administración llegará al poder el 20 de enero. Ahora me centraré en asegurar una transición de poder tranquila, ordenada y sin problemas”, afirmó.

“Este momento llama a la sanación y a la reconciliación”, dijo el jefe de Estado, un día después de incitar a miles de sus seguidores a que marcharan al Capitolio para intentar interferir en el proceso de ratificación del resultado electoral.

Su mensaje llegó dos meses después de que los principales medios de comunicación informaran de la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre, y tras una campaña sin precedentes para sembrar desconfianza en los resultados, que tachó de fraudulentos sin aportar pruebas.