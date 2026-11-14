Confirman cumbre entre Trump, Putin y Xi Jinping para discutir sobre armas nucleares

La Casa Blanca y el Kremlin confirmaron este sábado la celebración de una cumbre inédita entre los presidentes Xi Jinping, Vladimir Putin y Donald Trump el próximo jueves en China, en la que abordarán la guerra en Oriente Medio pero dejarán fuera el conflicto en Ucrania, según informaron medios internacionales

El encuentro entre los líderes de China, Estados Unidos, y Rusia, del que se venía especulando desde hace semanas, se llevará a cabo finalmente al margen del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, en el sur chino, averiguó la Agencia Noticias Argentinas.

El evento marcará un nuevo paso en el regreso a la escena internacional de Putin, aislado por Occidente desde la invasión de Ucrania en 2022, poco más de un año después de su reunión con Trump en Alaska, apunta el sitio RFI.

"El presidente ha dejado claro que, entre otros temas, discutirá la reducción del arsenal de armas nucleares en el mundo. El presidente cree que esta proliferación es muy peligrosa", declaró el viernes por la noche a la prensa Olivia Wales, una portavoz de la Casa Blanca.

Mientras tanto, un portavoz norteamericano explicó que "China no forma realmente parte de esa vía, así que no parece apropiado abordar allí la cuestión de Ucrania".

Viajará Elon Musk pero no estará en la cumbre

Elon Musk acompañará a Trump en su viaje al gigante asiático, aunque no estará presente en la reunión con Putin y Xi, según adelantó la representante de la Casa Blanca, Olivia Wales.

La cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) reúne a 21 economías de la región y constituye uno de los principales eventos de diálogo y cooperación económica del mundo.

China acoge este año la 33.ª reunión de líderes del foro, que se celebrará en Shenzhen del 18 al 19 de noviembre, bajo el lema "Construir una comunidad de Asia-Pacífico para prosperar juntos".

Esta será la tercera ocasión en que China acoja la cumbre de líderes de APEC.

Anteriormente, el país organizó el encuentro en Shanghái en 2001 y en Pekín en 2014, según recuerda finalmente el sitio Sputnik News.