Los Pumas vencieron a Italia en Génova y se recuperaron en el Nations Championship

Los Pumas consiguieron una importante victoria este sábado al derrotar por 19-14 a Italia en Génova, por la segunda presentación del seleccionado argentino en la recta final del Nations Championship. El equipo dirigido por Felipe Contepomi logró recuperarse luego de la caída por 42-12 ante Irlanda, sufrida el fin de semana pasado en Dublín.

El encuentro se disputó en el estadio Luigi Ferraris y tuvo un desarrollo parejo. Argentina comenzó en desventaja, pero consiguió igualar el marcador antes del descanso. En el segundo tiempo logró pasar al frente, aunque Italia se mantuvo cerca y presionó hasta el último instante en busca de revertir el resultado.

Los tries argentinos fueron apoyados por Bautista Bernasconi, Rodrigo Isgró y Mateo Carreras, mientras que Tomás Albornoz aportó dos conversiones.

Tras el partido, Contepomi destacó la actitud del equipo, aunque reconoció que todavía hay aspectos por mejorar. "El equipo tuvo mucho carácter, pero hay muchas cosas para mejorar", expresó. También manifestó su orgullo por los jugadores y señaló que el conjunto pudo sobrellevar mejor las dificultades que se presentaron durante el encuentro.

El historial favorable ante Italia

Con este resultado, Argentina amplió su ventaja en el historial frente al seleccionado italiano, dirigido por el argentino Gonzalo Quesada. De los 25 enfrentamientos disputados, Los Pumas ganaron 19, perdieron cinco y empataron uno.

Además, el equipo nacional mantuvo su invicto en Génova, donde consiguió tres victorias en igual cantidad de presentaciones. Los triunfos anteriores habían sido por 39-22 en 2005 y por 20-18 en 2014.

Italia, por su parte, acumuló una nueva derrota después de haber caído por 66-7 ante Sudáfrica en Turín, el fin de semana anterior.

El homenaje a los campeones del mundo de 1986

Otra de las particularidades de la jornada fue la camiseta especial que utilizaron Los Pumas en la previa del encuentro. La indumentaria fue diseñada como homenaje a la Selección argentina de fútbol que conquistó el Mundial de México 1986, uno de los grandes hitos del deporte nacional.

La casaca, denominada Gala Home, lleva la firma de Le Coq Sportif, la misma marca que vistió al equipo dirigido por Carlos Bilardo y liderado por Diego Maradona durante aquella Copa del Mundo.

El seleccionado explicó el significado de la iniciativa a través de sus redes sociales: "Celeste cielo. Blanco historia. A 40 años de la gloria del '86, Los Pumas cambian por única vez sus rayas horizontales por las verticales en un homenaje que celebra la memoria, el orgullo y el legado de una generación".

Cómo sigue el calendario de Los Pumas

La gira del seleccionado argentino continuará en Francia, donde enfrentará al conjunto local el próximo 21 de noviembre, a las 17.10, en París.

Luego, la competencia tendrá su cierre durante el fin de semana de finales del Nations Championship, previsto para el 27, 28 y 29 de noviembre en Twickenham, Londres.