Estados Unidos restableció los vuelos, pero advirtió que llevará tiempo normalizar las operaciones

Los vuelos en Estados Unidos comenzaron a reanudarse este sábado, luego de que una falla masiva en las comunicaciones obligara a suspender los despegues en todo el país durante varias horas. Sin embargo, el Gobierno advirtió que la recuperación de las operaciones será gradual y que llevará tiempo volver a la normalidad.

"Nos tomará tiempo reanudar las operaciones normales (...). Nuestra máxima prioridad es la seguridad de ustedes y de sus familias cuando vuelan", afirmó el secretario de Transporte, Sean Duffy.

La Administración Federal de Aviación (FAA) había levantado la suspensión el viernes por la noche, después de restablecer la funcionalidad de las instalaciones de control del tráfico aéreo. El organismo informó que realizó pruebas exhaustivas para comprobar la estabilidad de sus sistemas antes de autorizar la reanudación de algunas salidas.

A través de un mensaje publicado en X, la FAA recomendó a los pasajeros consultar con sus respectivas aerolíneas para conocer las últimas novedades sobre sus viajes y remarcó que la seguridad pública es su máxima prioridad.

Más de 2.000 vuelos cancelados durante el sábado

Las consecuencias de la interrupción continuaron este sábado. Según el sitio de seguimiento FlightAware, más de 2.000 vuelos dentro de Estados Unidos ya habían sido cancelados para esa jornada y se preveían más de 300 demoras.

El impacto se sumó a las complicaciones del viernes, cuando se cancelaron más de 7.700 vuelos y otros 8.000 registraron retrasos, de acuerdo con los datos de la plataforma.

La suspensión generalizada provocó caos en los aeropuertos y dejó varados a cientos de miles de pasajeros, en una de las interrupciones más prolongadas de este tipo en las últimas décadas.

El Gobierno atribuyó el colapso a un sistema obsoleto

La administración de Donald Trump señaló que el incidente estuvo relacionado con problemas de telecomunicaciones y con una infraestructura tecnológica que utiliza equipos antiguos.

Duffy explicó que el sistema de control aéreo todavía depende de componentes con varias décadas de antigüedad. "Tenemos interruptores muy viejos, enrutadores muy viejos" y "usamos pequeñas líneas de cobre de los años 1980. Es un sistema antiguo que colapsó, y lo hizo en todas partes. Se sobrecargó", sostuvo.

Según informó AP, las fallas en las comunicaciones fueron intermitentes y afectaron las operaciones, lo que obligó a detener los despegues en todo el territorio estadounidense.

Duffy reclamó fondos para modernizar el sistema

El secretario de Transporte había solicitado formalmente al Congreso 30.100 millones de dólares para actualizar y modernizar el sistema de control del tráfico aéreo. Tras el levantamiento de la suspensión, volvió a insistir en la necesidad de aprobar esos recursos.

"Lo diré un millón de veces: el Congreso tiene que otorgar los recursos al presidente", expresó.

Además, advirtió que podrían producirse nuevas interrupciones si no se concreta la renovación de la infraestructura tecnológica. "Habrá más a menos que el pueblo estadounidense y el Congreso nos digan que construyamos", afirmó durante una entrevista con CNN.

Duffy reconoció que no es posible anticipar todas las fallas que pueden producirse en una red analógica como la actual. Aunque aclaró que no sabe si volverá a repetirse un episodio exactamente igual, insistió en que el sistema necesita inversiones para reducir el riesgo de nuevas interrupciones.