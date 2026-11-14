El papa León XIV celebró una misa multitudinaria en Chiclayo y agradeció el cariño de sus fieles

El papa León XIV celebró este sábado una misa en la Catedral de Santa María de Chiclayo, Perú, y encabezó la coronación de la Virgen Inmaculada, en una de las actividades centrales de su segundo y último día en la ciudad, donde se desempeñó como obispo entre 2015 y 2023.

Más de 15.000 personas se congregaron en la plaza ubicada frente al templo para recibir al Sumo Pontífice y participar de la celebración religiosa.

Durante la ceremonia, León XIV presidió el rito de coronación de la Virgen Inmaculada, una tradición en la que se coloca una corona sobre la imagen como reconocimiento de su condición de reina.

En su mensaje, el Papa recordó los años que estuvo al frente de la diócesis y agradeció el vínculo que construyó con la comunidad.

"Doy gracias a Dios por estar hoy aquí con ustedes, celebrando nuestra fe como lo hemos hecho tantas veces. Esta catedral ha sido testigo de mis primeros pasos de mi ministerio episcopal al servicio de esta Diócesis de Chiclayo", expresó.

Cómo continúa la agenda del papa León XIV en Perú

León XIV llegó a Chiclayo este viernes para reencontrarse con la ciudad que marcó una etapa importante de su trayectoria religiosa. En 2023, dejó la diócesis para asumir la conducción del Dicasterio para los Obispos en el Vaticano. Dos años después, tras la muerte del papa Francisco, fue elegido como nuevo líder de la Iglesia católica.

La agenda de este sábado continuará en la provincia de Santa Cruz, en la región de Cajamarca, donde visitará una de las zonas más alejadas de su antigua diócesis.

Por la tarde, viajará a la localidad de Zaña para clausurar el año jubilar por los 300 años de la canonización de santo Toribio de Mogrovejo.

El domingo 15, el Pontífice viajará a Cusco, donde realizará un extenso recorrido a bordo del papamóvil. Por la tarde, se trasladará a Pucallpa para reunirse con representantes de la comunidad.

El lunes 16, último día de su visita apostólica, las actividades se concentrarán en Lima. Durante la mañana, visitará la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, donde se reunirá con trabajadores y personas que reciben atención en el establecimiento.

Luego, presidirá una misa en la Base Aérea Las Palmas y participará de la ceremonia oficial de despedida en la Base Aeronaval del Callao. Desde allí partirá rumbo a Roma.