Conmoción en Bélgica: un tren embistió una combi escolar y murieron cuatro personas

La localidad de Buggenhout, en la región de Flandes, Bélgica, quedó atravesada por la conmoción luego de un trágico accidente ferroviario que dejó cuatro personas muertas, entre ellas dos niños.

El hecho ocurrió cuando un tren embistió una combi escolar que atravesaba un paso a nivel. Según informaron medios locales y autoridades belgas, en el vehículo viajaban siete chicos que se dirigían a una escuela de educación especial, acompañados por un chofer y un asistente. La magnitud del impacto generó una fuerte movilización de los equipos de emergencia y provocó repercusión inmediata en distintos niveles del Gobierno belga.

El ministro federal de Movilidad, Jean-Luc Crucke, confirmó que las víctimas fatales fueron "dos niños, el conductor del autobús escolar y el acompañante".

La tragedia abrió además una investigación destinada a determinar cómo ocurrió la colisión, especialmente porque las autoridades sostienen que el sistema de seguridad ferroviaria funcionaba correctamente al momento del accidente.

El momento del choque

El accidente ocurrió alrededor de las 08:08 de la mañana, cuando la combi escolar fue alcanzada por un tren que tenía previsto detenerse en la siguiente estación, ubicada aproximadamente a un kilómetro del lugar del impacto.

La información fue brindada por Frédéric Sacré, vocero de Infrabel, la empresa encargada de gestionar la red ferroviaria belga. "El impacto fue extremadamente violento", afirmó Sacré, quien calificó el episodio como un "balance dramático".

De acuerdo con la reconstrucción preliminar realizada por las autoridades ferroviarias, las barreras del paso a nivel estaban bajas y las señales lumínicas indicaban la prohibición de avanzar.

Según precisaron:

Las luces del paso a nivel estaban en rojo.

Las barreras se encontraban bajadas.

El conductor del tren accionó los frenos de emergencia.

El ministro Jean-Luc Crucke aseguró además que existen imágenes que demostrarían que el sistema de seguridad estaba activado correctamente en el momento de la colisión. "Tenemos imágenes que lo demuestran", afirmó el funcionario.

La investigación y las dudas sobre lo ocurrido

Pese a las primeras precisiones aportadas por las autoridades, las circunstancias exactas del accidente todavía son materia de investigación. Desde Infrabel señalaron que se intenta comprender cómo pudo producirse el choque en un contexto en el que las advertencias visuales y físicas del paso a nivel aparentemente estaban funcionando.

"Estamos tratando de comprender cómo pudo haber ocurrido", indicaron voceros de la empresa ferroviaria.

Mientras avanza la investigación, tanto las autoridades como los equipos de emergencia remarcaron que la prioridad inmediata está centrada en las víctimas y sus familias. "Pero ahora mismo, nuestros pensamientos están ante todo con las víctimas y sus familias", expresaron desde la operadora ferroviaria.

El accidente volvió a instalar interrogantes sobre la seguridad vial y ferroviaria en pasos a nivel, especialmente en situaciones vinculadas al transporte escolar.

El dramático relato de un pasajero

Entre los testimonios recogidos tras el accidente apareció el relato de un pasajero del tren identificado como Jens, quien describió la violencia del impacto en declaraciones al medio local HLN.

"Todo sucedió en cuestión de segundos", relató. El pasajero recordó que los ocupantes del tren sintieron inmediatamente un fuerte golpe, aunque en un primer momento no lograron comprender qué había ocurrido.

"Sentimos un fuerte golpe y una ventana en la parte delantera del tren se hizo añicos, pero aún no sabíamos qué estaba pasando", explicó. En otro tramo de su testimonio, Jens señaló que observó cómo una persona habría salido despedida del vehículo escolar tras la colisión.

"Creo que una persona, probablemente el conductor, salió despedida de la combi", sostuvo. Las declaraciones reflejaron el impacto emocional generado entre quienes viajaban en el tren al momento del accidente.

Mensajes oficiales y repercusión política

La tragedia provocó reacciones inmediatas dentro del Gobierno belga y de las autoridades regionales. El ministro del Interior de Bélgica, Bernard Quintin, expresó su pesar mediante un mensaje publicado en la red social X.

"Mis pensamientos están con las víctimas y sus allegados. Deseo mucho valor a los heridos", escribió el funcionario, quien calificó el episodio como un "trágico accidente". También se manifestó la ministra flamenca de Educación, Zuhal Demir, quien lamentó profundamente lo ocurrido en Buggenhout.

"¡Qué noticia tan desgarradora desde Buggenhout!", expresó. La funcionaria añadió además:

"Mis pensamientos están con todas las víctimas, sus familias y todos los afectados. Mi más sentido pésame a todos los damnificados. Gracias a los servicios de emergencia por su labor en el lugar de los hechos".

Trabajo de emergencia y conmoción local

Tras el choque, equipos de emergencia y autoridades locales desplegaron un amplio operativo en la zona para asistir a los sobrevivientes, asegurar el área y avanzar en las primeras pericias. La presencia de menores entre las víctimas generó una fuerte conmoción en la comunidad local y en todo el país.

El hecho ocurrió mientras los niños eran trasladados hacia una institución de educación especial, lo que incrementó el impacto social de la tragedia.

Con la investigación ya en marcha, Bélgica permanece pendiente de las conclusiones que permitan esclarecer cómo una combi escolar terminó siendo embestida por un tren en un paso a nivel donde, según las primeras informaciones oficiales, las medidas de seguridad estaban activadas correctamente.