Renunció el primer ministro británico, Keir Starmer, en medio de una crisis política

Keir Starmer anunció su renuncia como primer ministro de Gran Bretaña y también como líder del Partido Laborista, en una decisión que marca un fuerte impacto en la política del Reino Unido y abre una nueva etapa de incertidumbre dentro del oficialismo.

La confirmación llegó a través de una declaración realizada frente a la residencia oficial de Downing Street, donde el mandatario informó que ya había comunicado su decisión al rey Carlos III, jefe del Estado británico. Durante su mensaje, Starmer aseguró que trabajará para garantizar una transición "ordenada" al frente del Ejecutivo y facilitar el traspaso de poder hacia quien resulte elegido para conducir el Partido Laborista y, en consecuencia, el Gobierno británico.

Visiblemente emocionado, el dirigente apareció acompañado por miembros de su gabinete y trabajadores de Downing Street. En ese contexto expresó: "Cada decisión que tomé fue anteponiendo el país que quiero. Por eso, renunciaré como líder del Partido Laborista".

La decisión representa el final de una gestión que había comenzado con un fuerte respaldo electoral y que, con el paso de los meses, quedó atravesada por dificultades políticas, cuestionamientos internos y un marcado deterioro de su popularidad.

Del triunfo electoral a la pérdida de respaldo interno

Starmer había llegado al poder en julio de 2024 luego de obtener una mayoría absoluta en las elecciones. Sin embargo, según reconoció al anunciar su salida, perdió la confianza necesaria dentro de su propio grupo parlamentario para continuar gobernando.

Ese escenario terminó precipitando una decisión que venía siendo objeto de creciente presión dentro del laborismo. El primer ministro informó además que solicitó al Comité Nacional Ejecutivo del Partido Laborista la definición de un calendario para la presentación de candidaturas destinadas a elegir a su sucesor.

La fecha fijada para el inicio de ese proceso será el próximo 9 de julio. Según lo previsto, la elección quedará resuelta antes del receso parlamentario de verano, programado para fines del mes próximo.

Cómo será la transición de poder

La salida de Starmer no implicará un abandono inmediato de sus funciones. Tal como suele ocurrir en este tipo de situaciones dentro del sistema político británico, el primer ministro continuará en el cargo hasta que se complete el proceso de sucesión.

El objetivo es evitar un vacío de poder y garantizar la continuidad institucional mientras el Partido Laborista define a su nuevo conductor. De acuerdo con las previsiones actuales, el nuevo líder laborista y futuro primer ministro británico asumiría formalmente en septiembre, antes de la reanudación de las sesiones parlamentarias.

No obstante, también existe la posibilidad de que el recambio se produzca con anterioridad en caso de que solamente se presente un candidato para suceder a Starmer.

El dirigente laborista aseguró además que brindará "todo su apoyo" a quien resulte elegido para ocupar su lugar.

Las razones detrás de la renuncia

La salida de Starmer se produjo luego de semanas de presiones por parte de ministros y legisladores laboristas. El detonante principal fue el desempeño electoral del partido en los recientes comicios locales celebrados en Inglaterra y en las elecciones regionales realizadas en Escocia y Gales el pasado 7 de mayo.

La derrota sufrida por el laborismo en esos procesos electorales profundizó las críticas internas y debilitó el liderazgo del primer ministro. La situación se agravó tras la reciente victoria política de Andy Burnham, exalcalde de Manchester, quien fue elegido diputado luego de imponerse en la disputa por el escaño de Makerfield, en el noroeste de Inglaterra.

El resultado fortaleció la posición de Burnham dentro del partido y aceleró las especulaciones sobre un eventual reemplazo de Starmer.

Andy Burnham emerge como principal candidato

Burnham aparece actualmente como una de las figuras con mayores posibilidades de suceder al primer ministro saliente. El dirigente ya manifestó su intención de competir por la conducción del Partido Laborista. Para formalizar su candidatura necesitará reunir el respaldo de al menos:

• 81 diputados laboristas.

• Equivalentes al 20% del grupo parlamentario.

Sin embargo, las estimaciones indican que ya contaría con el apoyo de aproximadamente 200 legisladores, una cifra que lo posiciona como uno de los principales protagonistas de la futura disputa interna.

Su crecimiento político se produjo en paralelo al debilitamiento de Starmer y a la creciente demanda de cambios dentro del oficialismo.

Economía, costo de vida y controversias políticas

La pérdida de apoyo hacia Starmer también estuvo vinculada a factores económicos y políticos que impactaron sobre su gestión desde su llegada al poder. Según la información difundida, la popularidad del dirigente experimentó una caída constante desde julio de 2024.

Ese deterioro se produjo en un contexto caracterizado por:

• Economía estancada.

• Incremento del costo de la vida.

A esas dificultades se sumó la controversia generada por el nombramiento de Peter Mandelson como embajador británico en Washington. La designación provocó cuestionamientos debido a los vínculos atribuidos a Mandelson con Jeffrey Epstein, el delincuente sexual estadounidense que falleció en prisión en 2019.

La combinación de esos factores contribuyó a erosionar el respaldo político del primer ministro y terminó configurando el escenario que desembocó en su renuncia.