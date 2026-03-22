Cuba, otra vez a oscuras: un nuevo apagón nacional profundiza la crisis energética

Cuba volvió a quedar completamente a oscuras este sábado tras registrarse una "desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN)" a las 18:38 hora local (22:38 GMT). El episodio fue confirmado minutos después por el Ministerio de Energía y Minas de Cuba, que a las 18:45 informó el inicio de los protocolos de restablecimiento.

Se trata del segundo apagón nacional en menos de una semana y el séptimo en un año y medio, según medios oficiales, una frecuencia que expone la fragilidad estructural del sistema energético de la isla. Por el momento, no se han señalado las causas específicas de esta nueva desconexión, lo que añade incertidumbre en un escenario ya complejo.

El antecedente inmediato ocurrió el lunes pasado, cuando también se reportó una interrupción total del SEN, reforzando la idea de una crisis sostenida que supera episodios aislados.

Un contexto de cortes prolongados y crisis estructural

Más allá de los apagones totales, la situación eléctrica en Cuba ya era considerada crítica antes de este nuevo colapso. En la capital, La Habana, los cortes de energía alcanzan unas 15 horas diarias, mientras que en otras regiones del país se han registrado hasta dos días consecutivos sin servicio.

Este panorama revela que el sistema no solo enfrenta fallas extraordinarias, sino también una incapacidad cotidiana para sostener el suministro eléctrico, afectando la vida diaria de la población y el funcionamiento de múltiples actividades.

El restablecimiento del servicio, según experiencias previas, es un proceso lento y laborioso, que puede extenderse durante varios días. La recuperación del SEN no es inmediata y requiere una secuencia técnica compleja para reconstruir el sistema desde cero.

Cómo se reconstruye el sistema eléctrico

El procedimiento para restablecer el suministro eléctrico en Cuba implica una serie de pasos escalonados que reflejan la dependencia de diferentes fuentes de energía.

Entre los puntos clave del proceso se destacan:

Inicio con fuentes de arranque sencillo , como: Energía solar Hidroeléctricas Motores de generación

, como: Energización progresiva de pequeñas áreas , que luego se interconectan

, que luego se interconectan Objetivo central: llevar energía a las centrales termoeléctricas

Estas centrales constituyen el pilar de la generación eléctrica en el país, ya que permiten producir energía en grandes cantidades y abastecer la demanda nacional. Sin embargo, su reactivación depende de contar con recursos energéticos suficientes, lo que hoy representa uno de los principales obstáculos.

El factor combustible

El elemento que diferencia este apagón —y el ocurrido días atrás— de eventos anteriores es la escasez crítica de diésel y fueloil, insumos esenciales para los motores de generación.

Según la información disponible, Cuba casi no dispone de estos combustibles, lo que limita severamente la capacidad de respuesta ante una caída total del sistema. Esta situación se vincula directamente con el bloqueo petrolero estadounidense, que desde hace meses restringe la llegada de suministros energéticos a la isla.

La falta de combustible no solo complica el restablecimiento del servicio, sino que también agrava una crisis energética que ya se manifestaba en cortes prolongados y recurrentes.

Escalada de tensiones con Estados Unidos

El apagón ocurre en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos y Cuba, con declaraciones y movimientos políticos que inciden en la situación interna de la isla.

El 17 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump calificó a Cuba como "una nación fallida", aunque en ese momento descartó un cambio de régimen. Sin embargo, el 27 de febrero reconoció la existencia de un diálogo con el gobierno cubano y planteó la posibilidad de una "toma amistosa".

En esa oportunidad, afirmó:

"El gobierno cubano está hablando con nosotros y tiene problemas muy serios. No tienen dinero, no tienen nada en este momento, pero están hablando con nosotros y quizá veamos una toma de control amistosa de Cuba".

Días después, al inicio de esta semana, el mandatario fue más allá al señalar que tendrá "el honor de tomar Cuba", en una escalada discursiva que incrementó la tensión bilateral.

Respuesta del gobierno cubano

Desde La Habana, el gobierno encabezado por Miguel Díaz-Canel reconoció el 13 de marzo que se habían "sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de los Estados Unidos".

En ese marco, Díaz-Canel expresó la voluntad de continuar el diálogo "bajo los principios de la igualdad y el respeto de la soberanía de ambos países", marcando una posición formal frente a las negociaciones.

Sin embargo, cinco días después, y ante la intensificación de las declaraciones de Trump, el gobierno cubano endureció su postura y prometió una "resistencia inexpugnable". En un gesto simbólico, incluso se entregó un fusil al trovador Silvio Rodríguez, en un contexto de fuerte carga política.