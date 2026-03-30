Cuba recibe petróleo ruso en medio del embargo norteamericano

Cuba recibió un cargamento humanitario de petróleo proveniente de Rusia, en un movimiento que se concreta en un escenario marcado por meses de bloqueo petrolero y restricciones al suministro energético.

La llegada se produjo a bordo del petrolero Anatoly Kolodkin, que transportó unas 100.000 toneladas de crudo, equivalentes a aproximadamente 730.000 barriles de petróleo. Según informó el Ministerio de Transporte de Rusia, la embarcación logró arribar a la isla y se encontraba a la espera para descargar en el puerto de Matanzas.

El envío fue difundido por la agencia de noticias TASS y replicado por Xinhua, servicio al que está abonada la Agencia Noticias Argentinas, consolidando la confirmación oficial del arribo del buque ruso.

Un paso permitido pese al bloqueo

El ingreso del petrolero a territorio cubano se da en un contexto de restricciones impuestas por Estados Unidos, que afectaron de manera directa los envíos de combustible hacia la isla.

En ese marco, el diario New York Times informó previamente que la Guardia Costera de Estados Unidos permitió al tanquero ruso llegar a Cuba, pese a los meses de bloqueo petrolero que condicionaron el abastecimiento energético del país caribeño. Este dato marca un punto clave dentro de la operación, ya que evidencia que, a pesar de las limitaciones vigentes, el cargamento pudo concretar su trayecto y alcanzar su destino.

El impacto del embargo en el suministro de combustible

El embargo generó un escenario de alta complejidad para Cuba, al interrumpir la mayoría de los envíos de combustible hacia La Habana, según se indicó desde el Instituto de Energía de la Universidad de Texas.

La reducción en el suministro de crudo derivó en una escasez sostenida de combustible, con consecuencias directas sobre el funcionamiento de la infraestructura energética y el abastecimiento interno.

La cadena de suministro se vio además afectada por decisiones geopolíticas que limitaron la llegada de petróleo desde distintos países.

La caída de proveedores y el contexto regional

Cuba dejó de recibir petróleo de Venezuela, su principal proveedor, tras la captura por parte de Estados Unidos del presidente Nicolás Maduro. A este escenario se sumó la interrupción del suministro desde otros países, como México, luego de que el Gobierno de Donald Trump amagó con imponer aranceles adicionales a los países que exportaran crudo directa o indirectamente a la isla.

Esta combinación de factores redujo de manera significativa las fuentes de abastecimiento energético, incrementando la dependencia de envíos puntuales como el concretado por Rusia.

Producción potencial y alcance del cargamento

El impacto del cargamento recibido adquiere relevancia al considerar su potencial de refinación. Se estima que, una vez procesado en las refinerías cubanas, el crudo ruso podría generar:

Unos 250.000 barriles de diésel

Cobertura aproximada de 12,5 días de demanda interna

Este volumen, aunque acotado en el tiempo, representa un alivio concreto dentro de un contexto de escasez, permitiendo sostener parcialmente el consumo energético en el corto plazo. La llegada del buque ya había sido anticipada por CNN, que la semana anterior informó que el Anatoly Kolodkin se dirigía hacia Cuba con cerca de 730.000 barriles de petróleo.

Consecuencias energéticas y apagones

La falta de combustible tuvo un impacto directo sobre el sistema energético cubano, reflejándose en apagones cada vez más prolongados. Esta situación se ve agravada por una infraestructura deteriorada, producto de la falta de mantenimiento e inversiones.

En el último mes, la crisis alcanzó un punto crítico con la ocurrencia de:

Dos apagones totales

Afectación a La Habana y otras ciudades

Cortes generalizados de suministro eléctrico

Estos episodios reflejan la fragilidad del sistema energético en un contexto de escasez de recursos y dificultades para sostener el abastecimiento.