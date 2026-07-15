De "las artimañas sucias" a la "valentía" de la Selección: esto dijeron los medios ingleses sobre la victoria de Argentina

Los medios británicos se hicieron eco este miércoles de la derrota de la selección de Inglaterra en semifinales contra Argentina por 2 a 1.

Los ingleses arrancaron ganando el encuentro, pero el seleccionado nacional logró darlo vuelta a fuerza de buen fútbol y no rendirse nunca.

Enzo Fernández y Lautaro Martínez marcaron los dos goles de Argentina para meterse en la final del Mundial 2026. Sin embargo, los medios británicos destacaron la actuación del capitán de la Selección, Lionel Messi.

El diario The Sun abrió su portal con una nota a página entera con el título "Otro Messi excelente", en el que mostró la frustración inglesa con una foto de Jude Bellingham apenas finalizado el partido.

"Los tres leones quedaron desolados tras quedar eliminados del Mundial por el golazo de Martínez en el tiempo de descuento", publicó The Sun.

En tanto, The Telegraph fue de los más críticos con la Argentina y denunció "artimañas" de parte de los jugadores argentinos. Para abrir su página web eligió una foto del goleador Harry Kane abrazado con Messi tras el pitazo final que marcó el pase de los argentinos a la final del Mundial.

"Las 31 artimañas sucias que Argentina empleó contra Inglaterra. Los maestros sudamericanos de las artes oscuras hicieron honor a su reputación den la semifinal de la Copa del Mundo", afirmó el diario.

The Guardian, por su parte, título: "Un doblete de argentina en los últimos minutos rompe los corazones de Inglaterra en una dramática semifinal del Mundo".

"Argentina no se dio por vencida. Durante todo el torneo se ha sentido que eran vulnerables, pero nadie los ha vencido. Hay una razón para ello: su valentía de campeones. La demostraron en los últimos minutos para protagonizar una de sus mayores remontadas. Que fuera contra Inglaterra, su eterno rival, la hizo aún más dulce", escribió en su crónica central.

"La historia lo marcaba todo. Nadie podía ignorarla, y no solo por la fuerza con la que los hinchas argentinos coreaban la frase sobre Las Malvinas en su himno mundialista. Los ecos se sentían en las canchas de México 86, Francia 98 y Japón y Corea del Sur 2002, los enfrentamientos más recientes entre ambas naciones en torneos internacionales. Nunca antes se habían enfrentado tan cerca de la final. Otro partido memorable estaba garantizado", reflejó The Guardian.



