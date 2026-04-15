Tensión en el estrecho de Ormuz: un destructor estadounidense interceptó un carguero iraní

Un destructor de misiles de las fuerzas navales de Estados Unidos interceptó y desvió un carguero con bandera iraní en el estrecho de Ormuz, según informó este miércoles el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM). El hecho se inscribe en una serie de acciones que, de acuerdo con el mismo organismo, forman parte de un bloqueo marítimo iniciado el pasado lunes.

Según la información difundida, el día anterior al anuncio, un carguero con bandera iraní intentó evadir el bloqueo luego de partir de Bandar Abbas, atravesar el estrecho de Ormuz y desplazarse a lo largo de la costa iraní. Este movimiento fue detectado y posteriormente intervenido por las fuerzas estadounidenses desplegadas en la zona.

El CENTCOM comunicó el episodio a través de la red social X, donde detalló la secuencia de los hechos y el resultado de la operación, subrayando que la embarcación fue finalmente desviada de su ruta original.

La versión oficial difundida en la red social X

El Comando Central de Estados Unidos utilizó su cuenta en la plataforma X para difundir la información, en la que reconstruyó el intento de navegación del buque bajo bandera iraní.

En su mensaje, la entidad señaló textualmente:

"El día de ayer, un carguero con bandera iraní trató de evadir el bloqueo después de partir de Bandar Abbas, salir del estrecho de Ormuz y transitar a lo largo de la costa iraní".

La comunicación oficial enfatiza el carácter operativo del control marítimo en la zona, destacando que el movimiento del carguero fue identificado en el marco del dispositivo de bloqueo.

Asimismo, CENTCOM agregó que la acción de intercepción fue ejecutada con éxito y que la embarcación fue redirigida nuevamente hacia territorio iraní, en una maniobra que implicó su retorno al punto de origen o hacia aguas bajo control iraní.

Intervención del USS Spruance (DDG 111)

La operación fue ejecutada por el destructor de misiles guiados USS Spruance (DDG 111), unidad naval que, según el reporte oficial, desempeñó un papel central en la maniobra de desvío del carguero.

De acuerdo con CENTCOM, el buque de guerra estadounidense "desvió la embarcación con éxito y se dirigió de regreso a Irán", consolidando así el resultado del operativo sin que se reportaran incidentes adicionales en el momento de la intervención.

El rol del USS Spruance se inscribe dentro del esquema de control marítimo desplegado en el estrecho de Ormuz, una zona de tránsito altamente sensible en términos de navegación internacional, donde se ha intensificado la vigilancia y el seguimiento de embarcaciones desde el inicio del bloqueo.

Balance del bloqueo marítimo en curso

El mismo organismo militar estadounidense aportó un balance actualizado sobre el impacto del bloqueo marítimo en la región. Según CENTCOM:

Diez barcos han sido desviados desde el inicio del operativo.

desde el inicio del operativo. Ninguna embarcación ha logrado atravesar el estrecho de Ormuz desde que comenzó el bloqueo, el lunes pasado.

Estos datos, difundidos como parte del reporte oficial, buscan describir el alcance del control ejercido en uno de los pasos marítimos más estratégicos del mundo, donde el tránsito de buques comerciales y de carga resulta habitual en condiciones normales.

La continuidad del bloqueo y la ausencia de tránsito exitoso desde su implementación marcan, según la misma fuente, un escenario de interrupción total del flujo marítimo vinculado a la zona.

Declaraciones de Brad Cooper, jefe de CENTCOM

En paralelo al informe operativo, el jefe del Comando Central de Estados Unidos, Brad Cooper, también se expresó a través de la red social X, reforzando la postura institucional respecto al alcance de las acciones militares en curso.

Cooper afirmó que las fuerzas estadounidenses han logrado detener por completo el comercio marítimo hacia y desde Irán, en el marco del dispositivo desplegado en el estrecho de Ormuz.

Esta declaración se suma al balance operativo difundido por CENTCOM, que sostiene que el control ejercido en la región ha permitido bloquear el tránsito marítimo vinculado al país, al menos según los datos oficiales reportados hasta el momento.