Israel se declara "preparado" ante una posible reanudación del conflicto con Irán

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró el miércoles que las fuerzas israelíes están "preparadas para cualquier escenario" en caso de que se reanuden los combates con Irán. La afirmación fue realizada en el marco de una declaración en video en la que el mandatario buscó dejar constancia del nivel de alerta militar ante una posible escalada regional.

En ese mismo mensaje, Netanyahu subrayó que los aliados de Estados Unidos están proporcionando a Israel "actualizaciones constantes" sobre los contactos diplomáticos con Irán. Esta referencia introduce un componente diplomático que convive con la preparación militar, en un escenario marcado por la incertidumbre.

El primer ministro también detalló que los objetivos compartidos entre los actores implicados se mantienen inalterables. Según sus palabras, dichos objetivos incluyen:

La eliminación del material enriquecido

La supresión de las capacidades de enriquecimiento de Irán

La apertura del estrecho de Ormuz

En ese contexto, Netanyahu reforzó la idea de preparación operativa al afirmar: "En previsión de la posibilidad de que se reanuden los combates, estamos preparados para cualquier escenario".

La ofensiva en Líbano y el foco sobre Hezbolá

Mientras el escenario con Irán permanece en tensión diplomática y militar, Netanyahu aseguró que en el Líbano las fuerzas israelíes continúan atacando a Hezbolá. En su declaración, el primer ministro sostuvo: "Estamos a punto de derrotar a Bint Jbeil", en referencia a una ciudad cercana a la frontera donde se han producido intensos ataques israelíes en los últimos días.

El mandatario describió ese enclave como "el mayor bastión de Hezbolá", reforzando la centralidad estratégica que atribuye a la zona dentro del conflicto en curso.

La situación en el terreno se desarrolla en paralelo a conversaciones diplomáticas. Netanyahu afirmó que las negociaciones con el gobierno libanés, iniciadas el martes en Washington, continúan en medio de la ofensiva militar. Según explicó, dichas conversaciones tienen dos objetivos explícitos:

"Primero, el desarme de Hezbolá"

"Y segundo, una paz sostenible, una paz mediante la fuerza"

Estas declaraciones reflejan una estrategia que combina presión militar activa con instancias de negociación internacional, sin que ambas dimensiones parezcan excluirse mutuamente.

El Gabinete de Seguridad y la discusión sobre un alto el fuego

Las palabras de Netanyahu se produjeron mientras el Gabinete de Seguridad se reunía para debatir un posible nuevo alto el fuego en el Líbano. La discusión se desarrolla en un contexto de alta volatilidad en el que los antecedentes recientes del conflicto juegan un papel determinante.

De acuerdo con la información disponible, el escenario actual está marcado por una secuencia de hechos clave:

Un alto el fuego anterior vigente desde noviembre de 2024, caracterizado por ataques israelíes casi diarios en el país

La ruptura de la frágil tregua el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó cohetes contra Israel en apoyo de Irán

La intensificación posterior de los ataques aéreos israelíes en todo el Líbano

Este ciclo de tregua, ruptura y escalada constituye el trasfondo inmediato sobre el que se discuten las opciones de un nuevo alto el fuego, mientras las operaciones militares continúan activas.

Una región en tensión simultánea: diplomacia, guerra y objetivos estratégicos

El discurso de Netanyahu del miércoles sintetiza una coyuntura en la que confluyen tres niveles de acción: la preparación ante un posible conflicto con Irán, la ofensiva militar en Líbano contra Hezbolá y las negociaciones diplomáticas en Washington con el gobierno libanés.

La coexistencia de estos frentes se articula en torno a una narrativa de objetivos estratégicos que, según el primer ministro, permanecen alineados entre Israel y sus aliados. Sin embargo, el terreno muestra una dinámica distinta, con enfrentamientos activos, ciudades bajo ataque y una tregua previa ya quebrada.

En este escenario, las declaraciones sobre estar "preparados para cualquier escenario" adquieren un peso central, no solo como advertencia, sino como síntesis de una política de seguridad que se proyecta simultáneamente sobre múltiples frentes regionales.