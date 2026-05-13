Descubren una firma química oculta que podría convertirse en la clave para detectar vida alienígena

La búsqueda de vida más allá de la Tierra atraviesa una nueva etapa a partir de una investigación que propone modificar uno de los enfoques centrales de la astrobiología moderna. Científicos de la Universidad de California - Riverside desarrollaron un método innovador que permite identificar posibles rastros biológicos mediante el análisis de patrones químicos y estructuras organizativas, en lugar de concentrarse exclusivamente en la detección de moléculas asociadas a la vida.

El estudio, publicado en la revista científica Nature Astronomy, plantea que la evidencia de vida extraterrestre podría encontrarse no tanto en qué compuestos están presentes en un planeta o luna, sino en la manera en que esos compuestos se distribuyen y organizan estadísticamente.

La investigación fue desarrollada por un equipo encabezado por Fabian Klenner, profesor asistente de ciencias planetarias en la Universidad de California - Riverside, y por Gideon Yoffe, investigador postdoctoral en el Instituto Weizmann de Ciencias de Israel y primer autor del trabajo.

Un cambio de paradigma en la búsqueda de vida extraterrestre

Durante décadas, gran parte de la exploración espacial enfocada en la búsqueda de vida se apoyó en la detección de determinadas moléculas consideradas indicadores biológicos, como aminoácidos y ácidos grasos.

Sin embargo, el nuevo estudio sostiene que esos compuestos, por sí solos, no representan una prueba concluyente de actividad biológica. Los investigadores remarcaron que muchas de esas moléculas también pueden originarse de manera natural mediante procesos químicos no biológicos. De hecho, esos compuestos fueron encontrados anteriormente en:

Meteoritos

Asteroides

Muestras sintéticas de laboratorio

Experimentos diseñados para simular entornos espaciales

Ese escenario convirtió la interpretación de señales químicas en uno de los desafíos más complejos para la astrobiología contemporánea.

Según explicó Fabian Klenner, la vida no solo produce moléculas, sino también patrones organizativos detectables mediante herramientas estadísticas. El investigador sostuvo: "Estamos demostrando que la vida no solo produce moléculas, sino que también genera un principio organizativo que podemos observar aplicando estadísticas".

El método estadístico detrás del descubrimiento

Para enfrentar ese problema, los científicos adaptaron una metodología estadística utilizada habitualmente en ecología para medir biodiversidad. Los ecólogos utilizan dos conceptos fundamentales:

Riqueza , que describe cuántas especies distintas existen

, que describe cuántas especies distintas existen Uniformidad, que mide cómo se distribuyen esas especies

El equipo trasladó esa misma lógica al estudio químico de posibles rastros biológicos extraterrestres. La idea surgió a partir de la experiencia de Gideon Yoffe durante sus estudios doctorales en estadísticas y ciencia de datos. Allí había trabajado con métricas de diversidad utilizadas para detectar patrones complejos en investigaciones relacionadas incluso con culturas humanas antiguas.

Posteriormente, los investigadores aplicaron ese marco analítico a la química vinculada con potenciales señales de vida.

Diferencias entre química biológica y no biológica

El trabajo permitió identificar patrones distintivos entre los sistemas biológicos y los procesos químicos no vivos. Los investigadores descubrieron que los aminoácidos presentes en sistemas vivos tienden a exhibir mayor variedad y distribuciones más uniformes

En contraste, los aminoácidos generados mediante procesos no biológicos muestran patrones diferentes. Con los ácidos grasos ocurrió el fenómeno inverso. Según los resultados, los procesos químicos no vivos producen distribuciones más homogéneas que los sistemas biológicos.

La investigación marca la primera vez en que una firma subyacente de vida puede detectarse únicamente a través de estadísticas, sin necesidad de depender de instrumentos especializados. Ese aspecto representa uno de los puntos más relevantes del estudio, ya que permitiría aplicar el método sobre datos que ya fueron recolectados por misiones espaciales actuales y futuras.

El análisis de 100 conjuntos de datos

Para validar el enfoque, los científicos trabajaron con aproximadamente 100 conjuntos de datos provenientes de diferentes fuentes. Entre las muestras analizadas figuraron:

Microbios

Suelos

Fósiles

Meteoritos

Asteroides

Muestras sintéticas de laboratorio

En múltiples oportunidades, los materiales biológicos exhibieron patrones organizativos claramente distintos de los observados en sistemas abióticos.

Uno de los aspectos que más sorprendió al equipo fue la capacidad del método para seguir detectando rastros organizativos incluso en materiales altamente degradados. Los investigadores observaron que los materiales biológicos conformaban un continuo que iba desde muestras muy bien conservadas hasta otras profundamente alteradas.

Fabian Klenner señaló: "Eso fue genuinamente sorprendente. El método capturó no solo la distinción entre vida y no vida, sino también grados de preservación y alteración".

Los fósiles de dinosaurios y las huellas químicas persistentes

Entre los ejemplos analizados por el estudio aparecen incluso huevos fósiles de dinosaurios. Según los investigadores, esas muestras conservaron patrones estadísticos relacionados con actividad biológica antigua a pesar del deterioro sufrido a lo largo del tiempo.

El hallazgo reforzó la idea de que ciertas estructuras organizativas producidas por la vida podrían persistir durante períodos extensos y seguir siendo detectables mediante análisis estadísticos. Ese resultado amplía las posibilidades de aplicación de la metodología en escenarios planetarios complejos, donde las evidencias químicas podrían encontrarse alteradas por millones de años de transformación geológica.

Un posible recurso para futuras misiones espaciales

Los hallazgos llegan en un contexto de fuerte expansión de la exploración planetaria. Actualmente, distintas misiones investigan la química orgánica de:

Mars

Europa

Encélado

Otros mundos del sistema solar

La creciente cantidad de datos químicos obtenidos por esas misiones incrementó la necesidad de desarrollar nuevas herramientas de interpretación. Aun así, los investigadores advirtieron que ninguna técnica aislada será suficiente para confirmar la existencia de vida extraterrestre.

Klenner remarcó que cualquier eventual descubrimiento requerirá múltiples líneas de evidencia independientes y contextualizadas dentro del entorno geológico y químico del planeta estudiado. En ese sentido, el equipo considera que este nuevo marco estadístico podría convertirse en una herramienta complementaria dentro de futuras misiones espaciales destinadas a buscar señales de vida fuera de la Tierra.

Klenner concluyó: "Nuestro enfoque es una forma más de evaluar si la vida pudo haber estado presente, y si diferentes técnicas apuntan en la misma dirección, eso se vuelve muy poderoso".