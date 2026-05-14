León XIV va por la excomunión de un grupo tradicionalista que desafió su autoridad

El Vaticano enfrenta una nueva crisis interna vinculada a las tensiones históricas entre la Iglesia católica y los sectores tradicionalistas que rechazan las reformas impulsadas tras el Concilio Vaticano II. Este miércoles, la Santa Sede advirtió que la decisión de la Sociedad de San Pío X de consagrar cuatro obispos sin autorización del Papa León XIV constituye un acto cismático que podría derivar en excomuniones automáticas.

La disputa representa el desafío más importante hasta el momento para el nuevo pontificado de León XIV, quien había iniciado su gestión con la intención de sanar divisiones dentro de la Iglesia y recomponer vínculos deteriorados durante los años del Papa Francisco.

La advertencia oficial fue difundida mediante un comunicado en el que el Vaticano dejó en claro que las consagraciones episcopales realizadas sin consentimiento papal violan la autoridad de Roma y tienen consecuencias canónicas directas. El texto incluyó además un mensaje del cardenal Víctor Manuel Fernández, responsable vaticano de doctrina, quien señaló que el papa León XIV está rezando para que los líderes de la Sociedad de San Pío X "reconsideren la decisión extremadamente grave que han tomado".

La consagración de cuatro obispos y el riesgo de cisma

La tensión se concentra en la decisión de la Sociedad de San Pío X, conocida como SSPX, de avanzar el próximo 1 de julio con la consagración de cuatro nuevos obispos. El Vaticano interpretó el anuncio como un desafío abierto a la autoridad del papa y como una señal de ruptura institucional con Roma. La medida amenaza con profundizar un conflicto que se arrastra desde hace décadas y que nunca logró resolverse plenamente.

Según el comunicado difundido este miércoles, la Santa Sede considera que las consagraciones previstas constituyen:

Un acto cismático.

Una desobediencia directa al papa León XIV.

Una ruptura con el orden canónico de la Iglesia.

Una acción que conlleva excomunión automática.

La advertencia apareció como un último intento de frenar las ceremonias programadas para julio, que podrían agravar aún más las divisiones dentro del catolicismo.

El origen del conflicto con la Sociedad de San Pío X

La SSPX fue fundada en 1970 en Écône, Suiza, por el arzobispo Marcel Lefebvre. El grupo surgió en oposición a las reformas modernizadoras impulsadas por el Concilio Vaticano II durante la década de 1960.

Entre los principales cuestionamientos del movimiento tradicionalista aparece el rechazo a modificaciones litúrgicas y doctrinales impulsadas por el Concilio, especialmente la autorización para celebrar la misa en lenguas vernáculas en lugar del latín. La Sociedad de San Pío X mantiene la celebración de la misa tradicional en latín previa al Vaticano II y sostiene posiciones críticas respecto de aspectos doctrinales y pastorales adoptados por la Iglesia en las últimas décadas.

El conflicto alcanzó un punto crítico en 1988, cuando Marcel Lefebvre consagró a cuatro obispos sin autorización papal. En aquel momento, el Vaticano respondió con la excomunión inmediata de Lefebvre y de los obispos involucrados. Desde entonces, la organización permanece sin estatus legal dentro de la Iglesia católica.

El crecimiento de una estructura paralela

Pese a las sanciones y al prolongado conflicto con Roma, la SSPX continuó expandiéndose en distintos países y consolidó una estructura propia de alcance internacional. Según estadísticas difundidas por la propia organización, actualmente cuenta con:

2 obispos.

733 sacerdotes.

264 seminaristas.

145 hermanos religiosos.

88 oblatas.

250 religiosas.

Integrantes de 50 nacionalidades.

Además, el movimiento posee escuelas, seminarios y parroquias en diversas regiones del mundo, junto con ramas integradas por sacerdotes, monjas y fieles laicos vinculados a la misa tradicional en latín.

El crecimiento sostenido de la organización es observado con preocupación por el Vaticano debido a que, según se advierte desde Roma, funciona como una estructura paralela a la Iglesia católica.

Las negociaciones frustradas con el Vaticano

El actual superior de la SSPX, el reverendo Davide Pagliarani, anunció a comienzos de este año que el grupo avanzaría con nuevas consagraciones episcopales. El dirigente argumentó que la decisión responde a la necesidad de atender a los fieles de la organización, ya que los dos obispos actualmente en funciones son ancianos y no pueden sostener el ministerio en una estructura global.

Tras el anuncio, el Vaticano convocó a Pagliarani a conversaciones para intentar evitar una nueva ruptura formal. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron. Los desacuerdos doctrinales y prácticos que durante medio siglo impidieron un acercamiento volvieron a bloquear cualquier entendimiento entre ambas partes.

En declaraciones recientes difundidas en el sitio web de la SSPX, Pagliarani defendió la decisión y sostuvo que el debate provocado por el anuncio permitió visibilizar lo que el grupo considera una crisis dentro de la Iglesia.

El dirigente tradicionalista señaló que el problema involucra cuestiones vinculadas al pluralismo religioso y a la confusión sobre la fe. "Ahora bien, lo que está en juego hoy no es una opinión, ni una sensibilidad, ni una opción preferencial, ni un matiz particular en la interpretación de un texto, sino la fe y la moral que un católico debe conocer, profesar y practicar para salvar su alma y llegar al paraíso", afirmó.

La herencia de Francisco y el desafío para León XIV

La crisis estalló además en un contexto marcado por las tensiones acumuladas durante el pontificado de Francisco. En 2021, el papa argentino decidió volver a imponer restricciones a la celebración de la antigua misa en latín, una práctica que Benedicto XVI había flexibilizado en 2007.

Francisco justificó aquella decisión argumentando que la expansión de la misa tradicional se había convertido en una fuente de división dentro de la Iglesia y que algunos sectores conservadores utilizaban esa práctica para cuestionar el Concilio Vaticano II. La medida generó fuerte malestar entre grupos tradicionalistas y terminó convirtiéndose en uno de los episodios más divisivos de sus doce años de pontificado.

Ahora, la amenaza de nuevas excomuniones coloca a León XIV frente a su primera gran crisis interna como pontífice. El Papa había iniciado su gestión prometiendo trabajar para sanar fracturas y recomponer la unidad eclesial, pero el enfrentamiento con la Sociedad de San Pío X vuelve a exponer las profundas divisiones doctrinales y litúrgicas que atraviesan actualmente a la Iglesia católica.