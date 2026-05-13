Una IA administra una cafetería y ya genera debate en el mundo laboral

En el corazón de Estocolmo, una ciudad conocida por su innovación tecnológica y diseño vanguardista, se encuentra una cafetería que, a simple vista, podría pasar desapercibida. Sin embargo, Andon Café es cualquier cosa menos convencional: la gestión diaria del establecimiento no depende de humanos, sino de una inteligencia artificial llamada Mona, desarrollada por Andon Labs, una startup con sede en San Francisco, Estados Unidos.

El proyecto, que busca anticipar cómo la IA podría integrarse en la vida cotidiana, ha puesto a prueba la capacidad de una máquina para gestionar un negocio en todos sus niveles, desde la contratación de personal hasta la administración de suministros y la atención al cliente. Mona incluso diseñó el menú, maneja los pedidos, y se ocupa de los suministros, mientras que los clientes pueden solicitar sus productos mediante un teléfono o directamente al camarero humano, Kajetan Grzelczak, quien fue contratado por la propia IA.

Humanos bajo la supervisión de la máquina

A pesar de la presencia dominante de Mona, Kajetan Grzelczak no se muestra preocupado por su futuro laboral. "Todos los trabajadores están bastante seguros. Los que tendrían que preocuparse por su empleo son los mandos intermedios y la gente de gestión", declaró en conversación con AFP. Este comentario refleja una realidad que la IA podría alterar: mientras los roles operativos y de atención directa al cliente parecen seguros, las posiciones de gestión y coordinación podrían estar en riesgo en un entorno laboral cada vez más automatizado.

Mona no solo contrata, sino que también interactúa con los empleados a través de Slack, aunque con la peculiaridad de comunicarse muchas veces fuera del horario laboral, y aunque asegura salarios competitivos, no recuerda las vacaciones de los trabajadores, lo que subraya los desafíos de trasladar la gestión humana a una inteligencia artificial.

Dilemas éticos y errores logísticos

El experimento ha revelado rápidamente problemas prácticos en la administración de la cafetería. Mona ha cometido errores significativos en la gestión de los suministros:

6.000 servilletas , cuatro kits de primeros auxilios y 3.000 guantes de goma , un volumen excesivo para un café de estas dimensiones.

, cuatro y 3.000 , un volumen excesivo para un café de estas dimensiones. Pedidos de kilos de tomates , un ingrediente que no figura en ningún plato del menú.

, un ingrediente que no figura en ningún plato del menú. Desajustes en la cantidad de pan, a veces sobrante y otras veces insuficiente.

Estos errores, aunque logísticos, tienen una implicación ética y económica: la IA toma decisiones críticas sin un sentido práctico completo de la operación diaria, lo que podría traducirse en desperdicio de recursos y costos innecesarios.

Un laboratorio para el futuro

Según Hanna Petersson, parte del equipo técnico de Andon Labs, la iniciativa no busca únicamente rentabilidad, sino también comprender las cuestiones éticas que surgen cuando una IA asume roles tradicionalmente humanos: "La IA será una parte importante de la sociedad en el futuro. Por eso queremos llevar a cabo este experimento para comprobar los dilemas éticos que surgen cuando la IA da empleo a otras personas y gestiona un negocio".

El proyecto de Andon Café representa, en última instancia, un laboratorio viviente sobre la interacción entre máquinas y personas en entornos laborales reales. Mientras Mona aprende de la experiencia y ajusta su programación, la cafetería de Estocolmo se convierte en un escenario de reflexión sobre la forma en que la inteligencia artificial transformará no solo el consumo y la logística, sino también la estructura misma del empleo.