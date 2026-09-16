Un edificio bombardeado en Gaza se derrumbó y dejó 21 muertos, entre ellos 12 niños

Al menos 22 personas murieron y otras 14 resultaron heridas tras el derrumbe de un edificio residencial en el oeste de Ciudad de Gaza. Entre los fallecidos hay ocho niños, mientras que diez personas lograron sobrevivir al colapso ocurrido durante la madrugada de este miércoles, según datos del hospital Al Shifa y del Ministerio de Sanidad gazatí citados por DW.

El inmueble estaba ubicado en la calle Al Sinaa y era utilizado como refugio por familias desplazadas. Allí vivían alrededor de un centenar de personas, pese a que la construcción había sufrido graves daños durante la guerra: había sido bombardeada en varias oportunidades durante 2024 y 2025 y solo conservaba parte de su estructura, con los espacios de las ventanas cubiertos con plásticos y cartones.

De acuerdo con la Defensa Civil, los habitantes habían sido advertidos sobre el riesgo de derrumbe debido al deterioro estructural, las explosiones registradas en edificios cercanos y las variaciones de temperatura. Su portavoz, Mahmud Basal, señaló que existen cerca de 2.000 edificios en condiciones similares en las zonas habitadas de la Franja y advirtió que muchos continúan ocupados por familias que no cuentan con otras alternativas de alojamiento.

Las tareas de rescate estuvieron condicionadas por la falta de equipamiento. Según DW, los equipos de emergencia disponen de solo tres excavadoras en toda Gaza, que además debieron desplazarse desde otras zonas y realizar interrupciones periódicas por la escasez de aceite para motores.

Los rescatistas indicaron que, después de varias horas sin escuchar voces entre los escombros, ya no esperaban encontrar más sobrevivientes. La oficina de prensa del Gobierno de Gaza, controlado por Hamás, responsabilizó a Israel y a la comunidad internacional por la situación y reclamó acelerar la reconstrucción del territorio.