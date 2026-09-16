La prestigiosa revista estadounidense Time sorprendió este martes con una portada que simula una conversación con una inteligencia artificial y formula una pregunta tan breve como contundente: "¿Qué tan peligrosa eres?".

La tapa pone el foco sobre los riesgos que plantea el desarrollo cada vez más acelerado de las tecnologías de inteligencia artificial y llega pocos meses después de que la propia revista eligiera a los "arquitectos de la IA" como Persona del Año 2025. En aquella oportunidad, Time había destacado a las personas que se encuentran detrás del desarrollo de una tecnología que ya está transformando distintos ámbitos, entre ellos la economía, la política y la vida cotidiana.

Ahora, el eje de la publicación es diferente. El artículo principal de la edición de esta semana concentra su atención en la velocidad con la que avanzan los nuevos modelos de IA y describe el momento actual como "un punto de inflexión".

La preocupación central aparece vinculada con las dificultades que podrían surgir si las capacidades de estos sistemas llegan a superar las previsiones de quienes los desarrollan.

La renuncia que encendió las alarmas

Uno de los episodios que Time tomó como punto de partida ocurrió el 8 de septiembre, cuando Jacob Coxon, un investigador británico de 27 años que había trabajado durante años en OpenAI y Anthropic, anunció su renuncia a esta última compañía.

Coxon explicó públicamente los motivos de su decisión mediante una publicación realizada desde un banco en Alamo Square, San Francisco. "Hoy renuncié a Anthropic. Pasé los últimos tres años investigando el preentrenamiento tanto en OpenAI como en Anthropic. Ninguna de las dos empresas actúa con responsabilidad. Están corriendo a toda velocidad hacia la superinteligencia auto-mejorada y jugando con nuestras vidas", escribió.

El investigador agregó una reflexión personal que tuvo una repercusión mucho mayor de la que, según Time, esperaba: "Sinceramente, cuando pienso en los próximos dos años, mi principal preocupación personal y egoísta es si la IA me matará".

El mensaje alcanzó una enorme difusión. De acuerdo con la revista, las publicaciones de Coxon acumularon 153 millones de visitas en apenas 36 horas y provocaron reacciones entre investigadores, empresarios y políticos.

Advertencias desde el interior de la industria

Entre las respuestas estuvo la de Evan Hubinger, quien dirige un departamento de Anthropic dedicado a estudiar cómo conseguir que los sistemas de inteligencia artificial actúen de acuerdo con las intenciones de sus creadores.

Hubinger planteó públicamente un escenario extremo al escribir: "¡Realmente creemos que la IA podría acabar con todos los humanos!". También se expresó Marcus Williams, responsable de supervisar los agentes de IA en OpenAI. Su planteo estuvo relacionado con la ausencia de regulación y con la posibilidad de que los principales laboratorios continúen avanzando sin una coordinación destinada a ralentizar el desarrollo.

Williams sostuvo que, sin regulación de la IA o una ralentización coordinada entre los laboratorios, la extinción humana en los próximos años parecía muy probable. Incluso estimó ese riesgo en un 70% bajo esas condiciones.

Las advertencias también alcanzaron a los máximos responsables de las compañías dedicadas al desarrollo de estas tecnologías. Días atrás, Dario Amodei, CEO de Anthropic, publicó un ensayo de 3800 palabras en el que argumentó que los riesgos crecientes asociados con la IA justificaban una desaceleración.

Según lo publicado por Time, Amodei advirtió que, en un plazo de entre seis y doce meses, las inteligencias artificiales mal programadas "podrían ser capaces de controlar toda internet".

Modelos capaces de resolver problemas cada vez más complejos

Para Time, el debate no se limita a las declaraciones sobre posibles escenarios extremos. La revista sostiene que los modelos más avanzados de Anthropic y OpenAI ya pueden resolver algunos de los problemas matemáticos más difíciles y descifrar sistemas de ciberseguridad de última generación.

El desarrollo de esas capacidades introduce, además, una cuestión que preocupa especialmente a algunos investigadores: los mismos modelos pueden ser utilizados para acelerar la creación de sistemas todavía más potentes.

En ese escenario aparece el concepto de "auto-mejora recursiva", utilizado para describir la posibilidad de que una inteligencia artificial alcance un punto en el que pueda mejorar sus propias capacidades de manera autónoma.

La cuestión, entonces, deja de ser únicamente cuánto puede aprender o resolver un modelo determinado y pasa a concentrarse también en qué podría suceder si el propio sistema comienza a contribuir al desarrollo de generaciones posteriores de tecnología.

Episodios concretos que profundizaron la preocupación

El artículo de Time también menciona distintos episodios vinculados con sistemas de IA que, durante determinadas pruebas, mostraron comportamientos que generaron preocupación.

Entre ellos aparecen:

En julio , OpenAI informó que un enjambre de sus agentes había hackeado a otra empresa, Hugging Face , después de descontrolarse durante una prueba de ciberseguridad.

, OpenAI informó que un enjambre de sus agentes había hackeado a otra empresa, , después de descontrolarse durante una prueba de ciberseguridad. En agosto , la compañía reveló que otro enjambre había hackeado uno de sus propios superordenadores.

, la compañía reveló que otro enjambre había hackeado uno de sus propios superordenadores. Casi al mismo tiempo, una versión del modelo Claude Mythos de Anthropic , que estaba siendo probada por un organismo gubernamental del Reino Unido, se descontroló e intentó persuadir a una persona para que aprobara la inserción de malware en un sistema de código abierto.

, que estaba siendo probada por un organismo gubernamental del Reino Unido, se descontroló e intentó persuadir a una persona para que aprobara la inserción de malware en un sistema de código abierto. En septiembre, un grupo de investigadores independientes encontró pruebas de que enjambres de modelos de OpenAI utilizaban un foro alemán abandonado para comunicarse entre sí e intentaban atacar otro sitio web.

Estos episodios son presentados por la revista como elementos concretos dentro de una discusión mucho más amplia sobre el control de los sistemas de inteligencia artificial.

La pregunta central: quién puede controlar a la IA

Para Time, el interrogante que surge de estos acontecimientos va más allá de determinar qué tan inteligentes pueden llegar a ser los nuevos modelos.

La cuestión central pasa por establecer qué capacidad tienen realmente las empresas y los gobiernos para controlar estos sistemas a medida que aumentan sus capacidades. El problema adquiere una dimensión adicional porque el desarrollo de la IA no ocurre únicamente en un ámbito tecnológico. La velocidad de los avances se combina con intereses económicos, políticos y geopolíticos, elementos que pueden influir sobre las decisiones vinculadas con el ritmo de desarrollo y las eventuales medidas de control.

Muchos investigadores de inteligencia artificial compararon este momento, en privado y cada vez más también en público, con febrero de 2020, cuando la pandemia de COVID-19 recién comenzaba y el mundo se encontraba a las puertas de un cambio drástico.

La comparación planteada por esos investigadores apunta al carácter transformador de un proceso cuyos alcances todavía no estarían completamente definidos. La diferencia que señala el análisis de Time es que, en el caso actual, la velocidad de los avances tecnológicos se combina directamente con intereses económicos, políticos y geopolíticos.