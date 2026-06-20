Detuvieron a otros tres acusados por la muerte de la joven que fue arrojada al vacío durante un salto extremo en Brasil

La investigación por la muerte de una joven de 21 años durante una actividad de "rope jump" en Brasil registró un nuevo avance con la detención de tres personas más vinculadas al caso. Con estas capturas, el número total de detenidos ascendió a seis, según informó este sábado la Policía.

El hecho ocurrió en la ciudad de Limeira, en el estado brasileño de San Pablo, en la región sureste del país, donde Maria Eduarda Rodrigues de Freitas perdió la vida tras caer desde un puente luego de ser lanzada sin una cuerda de seguridad que la sujetara durante la actividad.

El comisario Antonio Luis Tuckumantel señaló que no es posible divulgar detalles específicos sobre la participación individual de cada uno de los nuevos detenidos. Sin embargo, fuentes policiales indicaron que las detenciones buscan impedir la posible eliminación de pruebas relacionadas con el negocio que explotaba esta actividad de aventura.

La caída fatal desde el Puente del Esqueleto

La tragedia ocurrió el pasado 13 de junio, cuando Maria Eduarda Rodrigues de Freitas cayó desde una altura aproximada de 40 metros. El accidente tuvo lugar en el denominado Puente del Esqueleto, una estructura ferroviaria inconclusa que con el tiempo se convirtió en un punto utilizado para la práctica de deportes de aventura.

La víctima era residente de la localidad de Jandira y había participado de una actividad organizada por un grupo dedicado a ofrecer saltos desde esa estructura. De acuerdo con la investigación, cada salto tenía un costo de 180 reales, equivalentes a unos 35 dólares por persona.

Las circunstancias de la muerte generaron un fuerte impacto debido a que, según los investigadores, la joven fue lanzada al vacío sin haber quedado correctamente conectada al sistema de seguridad que debía protegerla durante la caída.

Los instructores acusados y la situación judicial

Antes de las nuevas detenciones, otros tres sospechosos ya se encontraban encarcelados desde el mismo día del accidente.

Se trata de:

Luis Felipe Feliciano Egoroff , de 32 años.

, de 32 años. Maicon Fernandes Cintra , de 42 años.

, de 42 años. Vitor de Freitas Gonçalves, de 27 años.

Los tres fueron acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que contempla situaciones en las que una persona asume el riesgo de provocar un resultado fatal.

Los instructores permanecen en prisión preventiva después de que la Justicia rechazara los pedidos de habeas corpus presentados por sus abogados.

Según la investigación policial, los tres integraban el grupo responsable de organizar y ejecutar los saltos desde el Puente del Esqueleto, actividad que se promocionaba como una experiencia de aventura para los participantes.

Fallas en la seguridad y evidencias clave

Uno de los aspectos centrales de la investigación está relacionado con los procedimientos de seguridad implementados antes del salto.

De acuerdo con la Policía Civil, la cuerda que debía sujetar a Maria Eduarda Rodrigues de Freitas no quedó ajustada. Los investigadores determinaron que el elemento permaneció enrollado sobre la plataforma desde donde se realizó el salto, en lugar de cumplir la función para la que estaba destinado.

Las conclusiones preliminares también se apoyan en material audiovisual registrado por personas que se encontraban en el lugar.

Una grabación realizada por testigos mostró que la joven fue conducida por los instructores hasta el borde del puente y posteriormente empujada al vacío sin que se hubiera completado la verificación de seguridad correspondiente.

Además, varios testigos declararon ante las autoridades que los responsables de la actividad no realizaron la revisión final de los equipos antes de que se produjera el salto.

Estos elementos se transformaron en piezas relevantes dentro de la investigación, ya que apuntan a posibles incumplimientos en los protocolos que debían garantizar la integridad física de los participantes.

Un emprendimiento sin constitución formal

Otro de los hallazgos de la investigación se refiere a la estructura bajo la cual funcionaba el grupo que promovía la actividad extrema.

Las autoridades determinaron que quienes organizaban los saltos desde el Puente del Esqueleto no operaban como una empresa formalmente constituida.

Este dato se suma a las distintas líneas de investigación abiertas por la Policía, que busca establecer las responsabilidades individuales y colectivas de las personas involucradas en la organización de la actividad.

Mientras continúan las diligencias judiciales y policiales, el caso mantiene una fuerte repercusión debido a las circunstancias que rodearon la muerte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas y a las presuntas irregularidades detectadas en la operación de los saltos de aventura. Con seis personas detenidas y nuevas pruebas incorporadas al expediente, la investigación avanza para esclarecer cómo una actividad recreativa terminó convirtiéndose en una tragedia fatal.