Díaz-Canel confirma que Raúl Castro es parte de las negociaciones con Estados Unidos

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó que el exmandatario Raúl Castro forma parte de las negociaciones en curso con Estados Unidos, en un proceso que, según remarcó, se encuentra todavía en una etapa inicial y sin acuerdos concretos alcanzados.

La revelación se produjo durante una entrevista de más de una hora con el dirigente de la izquierda española Pablo Iglesias, quien visitó la isla acompañado por una delegación de aproximadamente 600 activistas provenientes de 33 países. En ese contexto, Díaz-Canel subrayó la complejidad del proceso diplomático y la necesidad de avanzar gradualmente en la construcción de consensos.

"El proceso de conversaciones que llegue a un acuerdo es un proceso largo", afirmó el mandatario, quien detalló que el primer paso consiste en establecer un canal de diálogo efectivo entre ambas partes. En esa línea, explicó que luego será necesario avanzar hacia la construcción de agendas comunes basadas en intereses compartidos.

La participación de Raúl Castro

Uno de los puntos más relevantes de las declaraciones fue la confirmación del papel activo de Raúl Castro en este proceso. Aunque ya no ocupa funciones ejecutivas, Díaz-Canel destacó que el exmandatario continúa siendo una figura central en la toma de decisiones estratégicas.

Según el presidente, Castro integra un esquema de conducción colegiada junto a otras instancias del Partido Comunista, el gobierno y el Estado. En ese marco, afirmó:

Raúl Castro participa directamente en la orientación del proceso de diálogo

Su liderazgo y prestigio dentro del pueblo cubano siguen siendo determinantes

Forma parte de las discusiones estratégicas junto al actual mandatario

Díaz-Canel enfatizó que el rol de Castro no es meramente simbólico, sino que se inscribe dentro de una estructura de conducción política que define los pasos a seguir en las negociaciones.

Conversaciones en fase preliminar

Consultado sobre las demandas específicas de Estados Unidos, el presidente cubano fue categórico: "Todavía ese momento no ha llegado". Esta respuesta deja en evidencia que el proceso aún no ha ingresado en una etapa de discusión concreta de condiciones o exigencias.

En ese sentido, el mandatario delineó los pasos que considera necesarios para avanzar:

Construcción de un canal de diálogo estable

Definición de agendas comunes de interés

Compromiso real de ambas partes con el proceso

Estas definiciones refuerzan la idea de que las conversaciones se encuentran en una fase exploratoria, sin avances sustanciales en términos de acuerdos bilaterales.

Presión externa y crisis interna

El contexto en el que se desarrollan estas negociaciones está marcado por una creciente presión sobre el gobierno cubano, especialmente desde que el expresidente estadounidense Donald Trump impuso un cerco petrolero a la isla a finales de enero.

Aunque las amenazas iniciales se han moderado, las consecuencias han sido significativas. Cuba no ha recibido combustibles en los últimos meses, lo que ha derivado en una serie de problemas estructurales que afectan tanto la vida cotidiana como el funcionamiento económico del país.

Entre los efectos más visibles se destacan cortes de luz prolongados en distintas regiones, apagones nacionales que afectaron a millones de personas y paralización parcial de la actividad económica y social.

La crisis energética se ha convertido en uno de los factores más críticos del escenario actual, condicionando tanto la política interna como las relaciones exteriores de la isla.

Señales desde Washington y contactos recientes

En paralelo, Estados Unidos ha reconocido la existencia de negociaciones en curso y ha dejado abierta la posibilidad de adoptar decisiones en el corto plazo. Según lo expresado, el gobierno estadounidense considera que Cuba podría avanzar en definiciones relevantes próximamente.

Díaz-Canel, por su parte, confirmó que funcionarios cubanos y representantes del Departamento de Estado han mantenido conversaciones recientes, lo que indica que, pese a la falta de acuerdos, el canal diplomático se encuentra activo.

Antecedentes de un vínculo complejo

El actual proceso de diálogo remite inevitablemente a los antecedentes más recientes en la relación bilateral. En 2014, Raúl Castro lideró las históricas conversaciones con el entonces presidente Barack Obama, que culminaron en la reapertura de embajadas y la normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Sin embargo, ese escenario cambió de manera significativa durante la administración de Donald Trump, cuyas políticas revirtieron gran parte de esos avances. La intensificación de sanciones y restricciones contribuyó a profundizar la crisis económica que hoy atraviesa Cuba.

Un proceso abierto y condicionado

En este contexto, las negociaciones actuales aparecen como un proceso abierto, condicionado tanto por factores internos como externos. La participación de Raúl Castro, la ausencia de una agenda definida y la presión derivada de la crisis energética configuran un escenario complejo y de evolución incierta.

Lo que queda claro, según las propias palabras de Díaz-Canel, es que el camino hacia un eventual acuerdo será largo y requerirá de voluntad política, construcción de confianza y compromisos concretos por parte de ambos países. Mientras tanto, la isla continúa enfrentando una situación crítica que añade urgencia a un diálogo que aún no ha alcanzado definiciones sustanciales.