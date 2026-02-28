Trump confirma la muerte de Ali Jamenei y anticipa una ofensiva sostenida

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, a través de un mensaje publicado en su red social, Truth Social. La comunicación, realizada directamente desde su plataforma digital, marcó un giro drástico en la ya tensa relación entre Washington y Teherán.

En su publicación, el mandatario calificó a Jamenei como "una de las personas más malvadas de la historia" y sostuvo que su muerte representa "justicia para el pueblo de Irán" y para ciudadanos estadounidenses y de otros países que, según afirmó, fueron víctimas de sus decisiones. El mensaje no solo confirmó el fallecimiento del líder religioso y político, sino que enmarcó el hecho en una narrativa de reparación y reivindicación.

La elección del canal —su propia red social— reforzó el carácter directo y personal del anuncio, sin intermediaciones institucionales visibles en el texto difundido.

La operación y la colaboración con Israel

Trump aseguró que el líder iraní "no pudo eludir los sofisticados sistemas de inteligencia y rastreo" de Washington. Con esa frase, el presidente subrayó el papel central de los recursos tecnológicos y de inteligencia estadounidenses en el operativo.

Además, destacó la "estrecha colaboración con Israel" en la operación, un elemento que introduce una dimensión internacional explícita en el desarrollo de los hechos. Según indicó en su publicación, otros altos dirigentes iraníes habrían muerto en el mismo operativo, ampliando el alcance de la acción militar más allá de la figura de Jamenei.

El mandatario no detalló cifras ni identidades adicionales, pero dejó asentado que la operación habría impactado en la cúpula dirigente iraní. La referencia a los sistemas de inteligencia y rastreo sugiere una planificación prolongada y una ejecución coordinada.

Entre los puntos destacados por Trump en su mensaje se encuentran:

Uso de "sofisticados sistemas de inteligencia y rastreo".

Colaboración estrecha con Israel en el operativo.

Muerte de otros altos dirigentes iraníes en la misma acción.

Reacciones dentro de las fuerzas iraníes

En otro tramo de su publicación, Trump afirmó que, de acuerdo con informes recibidos por su administración, numerosos integrantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), así como miembros del ejército y de las fuerzas de seguridad, estarían buscando inmunidad y no querrían continuar combatiendo.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, conocido por sus siglas IRGC, es presentado en el mensaje presidencial como un actor clave en la estructura militar iraní. Según lo expresado por Trump, existiría un movimiento interno tendiente a evitar la prolongación del conflicto.

El presidente citó una frase que, según escribió, había pronunciado la noche anterior: "Como dije anoche: 'Ahora pueden tener inmunidad, más tarde solo tendrán la muerte'". Con esta advertencia, instó a las fuerzas iraníes a unirse "pacíficamente" a lo que denominó patriotas iraníes para "recuperar la grandeza" del país.

La apelación combina un mensaje de amenaza con una oferta de inmunidad, configurando una estrategia discursiva que alterna presión y convocatoria.

Bombardeos y objetivo declarado de paz

Más allá del anuncio de la muerte de Jamenei, Trump advirtió que los bombardeos continuarán durante la semana o "el tiempo que sea necesario" hasta alcanzar lo que definió como el objetivo de "paz en todo Medio Oriente y, de hecho, en todo el mundo".

La declaración proyecta la acción militar hacia una fase sostenida, sin un plazo concreto, subordinada a la consecución de un objetivo amplio y ambicioso. El presidente vinculó así la continuidad de los bombardeos con una meta estratégica de alcance regional y global.

En síntesis, el mensaje presidencial incluyó:

Confirmación de la muerte de Ali Jamenei.

Calificación del líder iraní como "una de las personas más malvadas de la historia".

Promesa de continuar los bombardeos durante la semana o el tiempo que sea necesario.

Declaración de un objetivo final de "paz en todo Medio Oriente y, de hecho, en todo el mundo".

El anuncio, difundido en Truth Social, articula un relato que combina reivindicación, advertencia y proyección estratégica. En el centro del mensaje se encuentra la afirmación de que la muerte del líder supremo iraní constituye un acto de justicia y un punto de inflexión en el escenario regional, acompañado por la promesa de una ofensiva que continuará hasta cumplir los fines declarados por la Casa Blanca.