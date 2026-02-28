Tragedia en Irán: 53 niñas mueren tras bombardeo israelí a una escuela

La escalada bélica en Medio Oriente ha alcanzado un punto de inflexión trágico y desolador durante la mañana de este sábado. En el marco de una ofensiva de gran escala lanzada por Israel y Estados Unidos contra territorio persa, un bombardeo alcanzó de forma directa una institución educativa en la ciudad de Minab, situada al sur de Irán. El impacto destruyó el colegio de nivel primario Shajareh Tayyebeh, transformando una jornada escolar habitual en un escenario de muerte y escombros que ya se considera uno de los hitos más sangrientos de la presente guerra abierta. Las cifras oficiales, suministradas por el gobernador de la provincia de Hormozgan, Mehrdad Hasanzadeh, y difundidas por la agencia EFE, son devastadoras: el ataque segó la vida de al menos 53 niñas y dejó un saldo de 48 estudiantes heridas. La magnitud de la tragedia se dimensiona al considerar que el establecimiento contaba con una matrícula total de 170 estudiantes, lo que implica que más de la mitad de la población escolar resultó afectada por la explosión.

Operativo de emergencia en Minab y ofensiva múltiple

Tras el impacto, los equipos de rescate se desplegaron de urgencia en el sitio del colegio Shajareh Tayyebeh, donde las fuerzas de seguridad y los servicios sanitarios trabajan intensamente para asistir a las sobrevivientes y remover las toneladas de escombros en busca de personas atrapadas. La coordinación de estas tareas de emergencia se realiza bajo un estado de alerta máxima dictado por las autoridades locales de la zona sur ante la gravedad de la situación. Este ataque no fue un hecho aislado, sino que se produjo apenas horas después de que Estados Unidos confirmara el inicio de su ofensiva contra Irán. De manera simultánea al bombardeo en Minab, se reportaron explosiones y ataques en puntos neurálgicos y urbes estratégicas del país como la capital, Teherán, y las ciudades de Tabriz e Isfahán, que también registraron impactos de la ofensiva aliada.

Represalia de la Guardia Revolucionaria y cierre de fronteras

La respuesta de Teherán ante la agresión no se hizo esperar. La Guardia Revolucionaria de Irán activó de inmediato sus protocolos de contraataque, lanzando una oleada de misiles y drones dirigidos específicamente hacia centros militares en territorio israelí. La escalada, sin embargo, se extendió rápidamente hacia otros aliados de Washington en la región, alcanzando diversas instalaciones militares estadounidenses situadas en puntos clave del Golfo Pérsico, incluyendo bases ubicadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos. Ante la gravedad del conflicto y el riesgo inminente de nuevas incursiones, el gobierno iraní tomó determinaciones drásticas para la seguridad nacional, procediendo a la clausura total de su espacio aéreo y ordenando el corte total del servicio de internet en todo el territorio nacional para controlar el flujo de información en un contexto de guerra.

Caos social y parálisis en la capital

Mientras la comunidad internacional observa con creciente preocupación la posibilidad de una guerra regional total, en las calles de Teherán se vive un clima de pánico y parálisis absoluta. La falta de comunicaciones digitales ha potenciado la incertidumbre entre los ciudadanos, quienes buscan desesperadamente resguardar a sus familias ante el inicio de las hostilidades abiertas. La situación en la capital se caracteriza por un colapso vehicular prácticamente total, debido al tráfico masivo de padres que acudieron de urgencia a los colegios para retirar a sus hijos tras conocerse la noticia del ataque en Minab. Asimismo, se han reportado extensas filas en los cajeros automáticos ante el temor de una profundización del conflicto y el posible cese de servicios financieros básicos. El ataque contra la escuela primaria de niñas representa el punto más crítico de esta jornada, marcando un nuevo y trágico hito en la guerra que hoy involucra de forma directa a las principales potencias de Medio Oriente.