Abelardo de la Espriella se proclamó ganador y prometió gobernar para todos los colombianos

Abelardo de la Espriella se presentó este domingo por la noche ante miles de seguidores en Barranquilla y brindó su primer discurso como presidente electo de Colombia, luego de imponerse en el preconteo de la segunda vuelta presidencial.

Desde el monumento de la Ventana al Mundo, el dirigente del movimiento Defensores de la Patria celebró el resultado electoral y aseguró que encabezará un gobierno abierto a todos los sectores de la sociedad.

"Colombia, aquí está tu 'Tigre'. Colombia, aquí está tu presidente", expresó al comenzar su discurso, en referencia al apodo con el que fue identificado durante toda la campaña.

Acompañado por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, De la Espriella llegó al acto en medio de una multitud que celebró el resultado con banderas, música y fuegos artificiales. Durante su intervención, agradeció especialmente el respaldo recibido en la Costa Caribe y en departamentos como Antioquia, regiones que resultaron decisivas para alcanzar la victoria.

Según los datos del preconteo de la Registraduría Nacional, el dirigente obtuvo 12.933.963 votos, equivalentes al 49,65% de los sufragios, frente al 48,70% alcanzado por Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico.

Participación récord y expectativa por el escrutinio

La defensora del Pueblo, Iris Marín, informó que la participación electoral superó el 73,5%, una de las cifras más altas registradas en una elección presidencial colombiana.

Además, señaló que el resultado refleja la persistente polarización política del país y destacó la importancia del proceso de escrutinio que comenzará en las próximas horas para ratificar los resultados definitivos.

Mientras tanto, desde el oficialismo se mantienen los cuestionamientos al proceso electoral. El presidente saliente, Gustavo Petro, denunció presuntas irregularidades y pidió esperar el conteo final antes de dar por concluida la elección.

Pese a ello, De la Espriella ya comenzó a proyectar su futuro gobierno y aseguró que trabajará para todos los colombianos, incluidos quienes no acompañaron su candidatura en las urnas.

El nuevo mandatario asumirá el próximo 7 de agosto para iniciar el período presidencial 2026-2030.