Estados Unidos e Irán acordaron una hoja de ruta de 60 días para buscar una salida definitiva al conflicto

Estados Unidos e Irán alcanzaron este lunes un acuerdo para avanzar en una hoja de ruta de 60 días destinada a negociar una solución permanente a las tensiones que afectan a Medio Oriente.

El entendimiento fue anunciado tras una ronda de conversaciones de alto nivel realizada en la localidad suiza de Bürgenstock, bajo la mediación de Pakistán y Qatar.

Según el comunicado conjunto difundido por los mediadores, las partes acordaron crear una "célula de desescalada" que incorporará al gobierno libanés y tendrá como objetivo supervisar el cumplimiento del cese de las operaciones militares en territorio de Líbano.

Además, se estableció un mecanismo para intentar poner fin a los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah, así como una línea de comunicación destinada a garantizar el tránsito seguro de los buques mercantes por el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

Una negociación marcada por la tensión

La reunión se desarrolló en un contexto de máxima tensión. Horas antes del inicio formal de las conversaciones, Irán anunció un nuevo cierre del estrecho de Ormuz, mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a lanzar advertencias contra Teherán.

De acuerdo con versiones difundidas por medios estadounidenses, Trump amenazó con adoptar nuevas medidas militares si Irán insistía en bloquear la estratégica vía marítima.

Las conversaciones fueron encabezadas por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, junto a altos funcionarios iraníes, en el marco del memorando de entendimiento firmado días atrás para extender por al menos 60 días el alto el fuego alcanzado en abril.

Durante las negociaciones, el conflicto en Líbano ocupó un lugar central. Estados Unidos busca reducir la escalada entre Israel y Hezbollah, organización respaldada por Irán que mantiene enfrentamientos con las fuerzas israelíes en la frontera norte.

"Estas cosas siempre son un poco complicadas", reconoció Vance al referirse a las gestiones diplomáticas desarrolladas en Suiza.

Diferencias sobre el desarrollo de las conversaciones

Mientras la agencia iraní Tasnim aseguró que la delegación de Teherán suspendió temporalmente su participación tras conocerse nuevas amenazas de Trump, fuentes estadounidenses ofrecieron una versión diferente.

Un diplomático norteamericano citado por Reuters sostuvo que los representantes iraníes permanecieron en las reuniones hasta altas horas de la noche y que se abordaron cuestiones vinculadas al estrecho de Ormuz, el conflicto en Líbano, el programa nuclear iraní y la implementación del memorando de entendimiento.

Por su parte, el canciller iraní, Abbas Araqchi, afirmó que hubo avances en temas sensibles para Teherán, como la liberación de activos congelados en el exterior, exenciones para exportaciones de petróleo y productos petroquímicos y la puesta en marcha de planes de desarrollo económico.

Continúan las negociaciones

Aunque la Casa Blanca no emitió un comunicado oficial tras el cierre de la ronda de contactos, funcionarios estadounidenses confirmaron que los equipos técnicos permanecerán en Suiza para continuar las conversaciones durante los próximos días.

Pese a los avances, Trump volvió a endurecer su discurso y exigió que Irán frene las acciones de sus aliados en Líbano.

Sin embargo, desde Washington remarcaron que el objetivo sigue siendo avanzar hacia una nueva etapa en la relación bilateral. Según explicó Vance, el presidente estadounidense busca impulsar una transformación profunda del vínculo entre ambos países y consolidar un acuerdo que reduzca de manera duradera las tensiones en la región.