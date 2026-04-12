EE.UU. anunció el bloqueo del tráfico marítimo desde puertos iraníes y crece la tensión en el Golfo

Las fuerzas del Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) anunciaron que desde este lunes a las 10:00 comenzarán a aplicar un bloqueo a todo el tráfico marítimo que entre y salga de los puertos de Irán, en una medida que eleva la tensión en Medio Oriente.

Según el comunicado, el operativo será "imparcial" y alcanzará a buques de todas las nacionalidades que operen en los puertos iraníes ubicados en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. No obstante, aclararon que no impedirán la navegación de embarcaciones que atraviesen el Estrecho de Ormuz con destino a puertos de otros países.

El anuncio se produce luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantara la decisión en el marco del conflicto con Teherán. Las autoridades navales recomendaron a los marineros comerciales mantenerse atentos a los avisos de navegación y comunicarse con fuerzas estadounidenses cuando operen en la zona.

Reino Unido se distancia del operativo

El Reino Unido aseguró que no participará del bloqueo anunciado por Washington, pese a que Trump había mencionado una posible cooperación británica. Londres remarcó que trabaja con Francia y otros socios para conformar una coalición que garantice la libertad de navegación sin imponer restricciones al estrecho.

Advertencia de Irán

En respuesta, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió que su país no cederá ante presiones externas.

"Si ellos luchan, nosotros lucharemos, y si vienen con lógica, responderemos con lógica. No cederemos a ninguna amenaza", afirmó, según agencias iraníes.

La medida estadounidense y las reacciones internacionales profundizan la tensión en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.