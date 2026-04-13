EE.UU. anunció que su bloqueo al estrecho de Ormuz empezará en cuatro horas

Medio Oriente se encamina hacia una nueva escalada luego de que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunciaran que en cuatro horas comenzará la implementación formal del bloqueo de todos los puertos y zonas costeras de Irán.

La confirmación oficial llegó a través del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que precisó que la medida entrará en vigor este lunes a las 11 de la mañana (hora argentina) y será aplicada sobre todo el tráfico marítimo que ingrese o salga de puertos iraníes, incluyendo las terminales ubicadas tanto en el golfo Pérsico como en el golfo de Omán.

El anuncio consolida el giro estratégico que tomó Washington tras el fracaso de las negociaciones con Teherán y prepara el escenario para un enfrentamiento de alta sensibilidad geopolítica, con impacto directo en el comercio energético global.

Cómo se aplicará el bloqueo, según CENTCOM

La comunicación oficial subrayó que el operativo será ejecutado "de manera imparcial contra embarcaciones de todas las naciones" que entren o salgan de puertos y áreas costeras iraníes.

Entre los puntos técnicos más relevantes de la medida se destacan:

Inicio: lunes 13 de abril, 11.00 hora argentina

lunes 13 de abril, Alcance: todos los puertos iraníes

todos los puertos iraníes Zonas incluidas: golfo Pérsico y golfo de Omán

Aplicación: embarcaciones de cualquier bandera

embarcaciones de cualquier bandera Excepción: se permitirá el tránsito hacia puertos no iraníes

Este último punto representa un matiz central dentro del anuncio: Estados Unidos no bloqueará la navegación de buques que crucen el estrecho de Ormuz con destino a puertos no iraníes, lo que implica un repliegue respecto de la amenaza inicial de bloquear completamente el paso estratégico.

La respuesta inmediata de Irán

La reacción de Teherán fue inmediata y elevó aún más la tensión regional. A través de un comunicado difundido por la Radiodifusión de la República Islámica de Irán (IRIB), el Ejército iraní y la Guardia Revolucionaria advirtieron que si el bloqueo se concreta, no habrá garantías de seguridad en la región.

La frase elegida condensó la gravedad del mensaje: "La seguridad en el golfo Pérsico y el mar de Omán es para todos o para nadie".

El pronunciamiento fue aún más explícito al remarcar que "ningún puerto en la región estará a salvo", una advertencia que extiende la amenaza a toda la infraestructura portuaria del golfo y abre un escenario de riesgo para múltiples actores comerciales y militares.

El tráfico marítimo ya se desacelera

Incluso antes de la entrada en vigor formal del bloqueo, la medida ya comenzó a alterar la dinámica marítima en la zona. Según un informe temprano de inteligencia de Lloyd's List, el anuncio detuvo el limitado tráfico de barcos que había comenzado a reanudarse tras el alto el fuego.

Los datos de rastreo marítimo muestran que desde la tregua solo más de 40 buques comerciales lograron cruzar el estrecho, una cifra claramente inferior al movimiento previo al conflicto, cuando circulaban entre 100 y 135 embarcaciones por día.

La brusca desaceleración confirma que el impacto de la decisión ya se refleja en la logística internacional, incluso antes de su implementación operativa.

Un paso estratégico bajo máxima presión

El estrecho de Ormuz y su área de influencia continúan siendo uno de los corredores marítimos más sensibles del planeta. La decisión de Washington de limitar exclusivamente el acceso a puertos iraníes, sin interrumpir el paso hacia otras terminales, intenta preservar una parte de la navegación comercial, aunque no reduce la tensión política y militar.

Con la cuenta regresiva ya en marcha, el bloqueo estadounidense y la advertencia iraní colocan a Medio Oriente en una fase crítica, donde cualquier incidente podría proyectarse sobre la seguridad regional, el precio del petróleo y la estabilidad de los mercados globales.