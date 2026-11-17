Cazas estadounidenses "utilizaron munición de precisión para atacar en defensa propia una base de lanzamiento de misiles del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) en la isla de Qeshm", confirmó a la AFP, citada por el portal DW, un responsable estadounidense bajo condición de anonimato, y añadió que el ataque se produjo en respuesta a una "agresión geográfica dirigida contra personal y activos estadounidenses".

Irán había informado antes de los bombardeos contra la isla y aseguró que no causarían daños.

"El ataque estadounidense contra áreas de Qeshm no causó daños en zonas residenciales, comerciales ni en las infraestructuras", dijo a la agencia Mehr Ahmad Nafisi, vicegobernador de la provincia de Hormozgán, donde está localizada la isla.

La fuente aseguró que la situación en Qeshm "está bajo control, y todos los organismos de emergencia, de servicios y ejecutivos se encuentran en alerta máxima".

Respuesta a tercer ataque en Baréin

Los bombardeos se dan después de que Irán reivindicara hoy otro ataque con drones contra un radar estadounidense en la base aérea Sheij Isa, en Baréin, en represalia por presuntas incursiones de aeronaves no tripuladas estadounidenses en el espacio aéreo iraní.

Se trata del tercer ataque contra objetivos estadounidenses en Baréin que reivindica Irán desde el viernes, tras los anunciados ese día y el domingo, cuando atacó una base estadounidense con drones en represalia por un bombardeo aéreo que Teherán atribuyó a Estados Unidos contra una torre de telecomunicaciones en Sirik, en el sur de Irán, el 12 de noviembre.

En otro ataque anterior fue golpeado el lunes un barco en el estrecho de Ormuz. Las autoridades de Omán evacuaron hoy a 24 tripulantes del buque cisterna Tara Gas, de bandera panameña, que sufrió un incendio tras el impacto de un misil mientras en una acción en la que murió al menos una persona y otras dos resultaron heridas.