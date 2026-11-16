El portaaviones USS Theodore Roosevelt llegó a Medio Oriente, lo que elevó a tres el número de grupos de ataque de portaaviones de Estados Unidos en la región en el contexto de las continuas tensiones con Irán, confirmó hoy lunes un funcionario estadounidense.

El portaaviones llegó el domingo al área de responsabilidad del Comando Central de Estados Unidos, indicaron medios estadounidenses. Se sumó al USS George H.W. Bush y al USS George Washington, los cuales fueron desplegados en la región desde abril y agosto, respectivamente.

La presencia de la Armada estadounidense en el mar Arábigo ahora incluye tres portaaviones, trece destructores, dos cruceros y un buque de combate litoral, añadieron medios estadounidenses.

El despliegue se produce mientras los esfuerzos diplomáticos entre Washington y Teherán permanecen estancados y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera si reanuda o no los ataques militares a gran escala contra Irán.

El 28 de febrero, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques conjuntos contra Teherán y otras ciudades iraníes. Irán respondió con oleadas de ataques con misiles y drones contra bases y activos de Estados Unidos e Israel en la región, además de endurecer el control sobre el estrecho de Ormuz.