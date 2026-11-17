El Papa León XIV habló sobre el incidente que protagonizó durante su última misa en Perú, cuando un rosario lanzado por una persona de la multitud impactó directamente en uno de sus ojos. El pontífice decidió restarle importancia al episodio, manifestó su perdón hacia quien arrojó el objeto y lo interpretó como una expresión de la profunda fe de una persona que buscaba acercarse a él.

Las declaraciones fueron realizadas durante el vuelo de regreso a Roma, en una conferencia de prensa a bordo del avión que lo trasladaba de vuelta a casa. Allí, el Papa fue consultado por el episodio y recibió las disculpas de una periodista peruana por lo ocurrido durante su visita al país.

Lejos de mostrar preocupación o molestia, León XIV respondió con tranquilidad y hasta con humor. Conocedor de la cultura local y del entusiasmo que despiertan sus recorridos entre los fieles, el pontífice consideró que la persona que lanzó el rosario simplemente quería aproximarse a él y ofrecerle un objeto religioso.

Su reacción estuvo marcada por una interpretación comprensiva del episodio. En lugar de poner el acento en el golpe recibido, destacó el sentimiento religioso que, según sus palabras, motivó a quien intentó entregarle el rosario.

🗣️ "Son cosas que uno lleva en el corazón, quizás en el ojo". ✈️ El papa león XIV habló a puro humor del rosariazo que recibió en la cara durante su visita en Perú y desató la carcajada de los presentes. https://t.co/YEIV3ekmnK — Radio Mitre (@radiomitre) November 17, 2026

La respuesta del pontífice: fe, cariño y humor

Uno de los aspectos más destacados de las declaraciones fue la manera en que el Papa decidió referirse al rosario que recibió en el ojo. En lugar de describirlo como una agresión o manifestar disgusto, lo vinculó con el afecto y la devoción de los fieles peruanos.

León XIV expresó: "El cariño de los peruanos, incluida la persona que con mucha fe simplemente quería ofrecerme un rosario, son cosas que uno lleva en el corazón, quizás en el ojo, pero que marcan la vida de uno y que dicen que aquí de verdad hay entusiasmo".

La frase reflejó el tono distendido con el que el pontífice abordó el episodio. Incluso utilizó el impacto en su ojo para introducir una referencia humorística, al señalar que el cariño de los peruanos se lleva en el corazón y, en este caso particular, también podía quedar en el ojo.

La respuesta permitió observar que León XIV prefirió destacar la intención religiosa que atribuyó a la persona que arrojó el objeto antes que concentrarse en las consecuencias del golpe.

En la misma intervención, el Papa profundizó su valoración sobre el sentimiento religioso que encontró durante su visita y agregó: "Aquí hay profunda fe. Aquí hay un deseo de recibir la bendición del Señor". Con esas palabras, vinculó el episodio con el entusiasmo de quienes participaron de las actividades y buscaron acercarse a él para recibir una bendición o expresarle su devoción.

Los objetos que los fieles lanzan durante los recorridos papales

El lanzamiento de objetos hacia el papamóvil no constituye una situación excepcional durante los desplazamientos públicos del Papa. Es habitual que las personas que se congregan para observar sus recorridos arrojen distintos elementos con la intención de entregárselos o conseguir que el pontífice los reciba.

Entre los objetos que suelen lanzarse se encuentran:

Rosarios, como expresión de devoción religiosa.

Peluches, que los fieles buscan acercar al pontífice.

Camisetas deportivas, que también forman parte de los elementos que recibe durante sus recorridos.

En distintas oportunidades, León XIV sorprendió a las multitudes por su rapidez y habilidad para atrapar los objetos que le arrojan mientras avanza en el papamóvil.

Esa capacidad de recibir los elementos lanzados por los presentes se convirtió en una característica llamativa de sus recorridos públicos. Sin embargo, no todos los intentos de acercamiento terminan de la misma manera, como quedó demostrado con el episodio ocurrido en Lima.

En esta ocasión, el rosario no llegó a sus manos, sino que impactó directamente en su ojo, provocando una reacción física que fue visible para quienes seguían el recorrido.