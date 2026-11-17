Estados Unidos detectó indicios de que Irán estaría evaluando diferentes alternativas para ejecutar posibles ataques en Washington mediante el uso de una bomba sucia o de armas químicas, con el objetivo de alcanzar a funcionarios de alto rango de la administración del presidente Donald Trump. La información fue difundida por la cadena CNN, a partir de consultas realizadas con siete funcionarios estadounidenses.

De acuerdo con los datos publicados, los organismos de inteligencia detectaron comunicaciones que apuntarían a una planificación de posibles operaciones contra integrantes del gobierno estadounidense. La información recopilada incluiría ubicaciones específicas y posibles blancos, una circunstancia que generó preocupación dentro de las estructuras gubernamentales y motivó la realización de reuniones destinadas a analizar eventuales escenarios de riesgo.

Sin embargo, las fuentes consultadas por CNN establecieron una diferencia entre la evaluación de posibles alternativas de ataque y la preparación de una operación concreta. Según explicaron, la planificación atribuida a Irán estaría orientada a generar opciones para el futuro y no representaría, por el momento, la preparación de un atentado de ejecución inmediata.

A pesar de esa distinción, la existencia de información sobre posibles objetivos y localizaciones específicas llevó a las autoridades estadounidenses a activar instancias de análisis y planificación de contingencia. El objetivo de esas reuniones fue estudiar las posibles amenazas y determinar cómo podrían ser contrarrestadas en caso de que las evaluaciones de inteligencia se tradujeran en acciones concretas.

La Casa Blanca aseguró que monitorea las amenazas

Frente a la información sobre los posibles planes iraníes, la Casa Blanca se pronunció a través de su vocera, Lauren Bis, quien difundió un comunicado en el que explicó la posición del gobierno estadounidense respecto de la seguridad nacional.

La funcionaria afirmó que la administración está siguiendo de cerca cualquier eventual amenaza, aunque aclaró que, hasta el momento, no existen elementos que permitan considerar que el territorio estadounidense enfrenta un peligro creíble.

En ese sentido, sostuvo que el gobierno está "monitoreando toda potencial amenaza, pero que por el momento no existen amenazas creíbles contra el territorio nacional".

La declaración busca establecer el estado de situación de las evaluaciones oficiales frente a la información difundida sobre las comunicaciones iraníes y los posibles objetivos identificados por los organismos de inteligencia.

No obstante, según CNN, dos funcionarios estadounidenses señalaron que durante la última semana se realizaron varias reuniones para analizar cómo responder ante eventuales ataques. Los encuentros estuvieron vinculados con la necesidad de evaluar los escenarios planteados por los informes de inteligencia y considerar las medidas que podrían adoptarse para contrarrestarlos. Una de las fuentes consultadas calificó esa planificación como "prudente", en referencia a la importancia de anticiparse a posibles situaciones de riesgo, aun cuando no exista confirmación de una operación inminente.

Al mismo tiempo, los funcionarios reconocieron que todavía hay interrogantes sobre la capacidad real de Irán para concretar una acción de esas características dentro de Estados Unidos. Una de las fuentes expresó sus dudas sobre los recursos humanos que tendría Teherán para ejecutar una operación en territorio estadounidense: "Si de verdad tienen el personal para llevarlo a cabo es motivo de debate".

De esta manera, la evaluación oficial contempla tanto la información sobre posibles preparativos como las limitaciones que podrían existir para transformar esos planes en una operación efectiva.

Los antecedentes de las amenazas iraníes contra Donald Trump

La información difundida por CNN también se vincula con antecedentes de amenazas atribuidas a Irán contra funcionarios estadounidenses, tanto en funciones como fuera de sus cargos.

Según indicaron las fuentes citadas por la cadena, Irán elabora planes contra funcionarios estadounidenses actuales y anteriores desde el primer gobierno de Donald Trump. Dentro de esos antecedentes aparece un episodio particularmente relevante ocurrido en 2024, cuando se registró un intento de contratar un asesinato contra el propio mandatario estadounidense.

Ese antecedente forma parte del contexto utilizado para evaluar las actuales advertencias de inteligencia y la posibilidad de que las tensiones entre Washington y Teherán puedan derivar en acciones dirigidas contra representantes del gobierno estadounidense.

Las amenazas también tuvieron consecuencias sobre las medidas de seguridad adoptadas para proteger a integrantes de la administración. En ese marco, el Servicio Secreto trasladó la semana pasada al secretario del Tesoro, Scott Bessent, a una vivienda militar.

El traslado se produjo en medio de las preocupaciones vinculadas con las posibles amenazas contra funcionarios del gobierno y se suma a las medidas de prevención que forman parte de la evaluación de seguridad estadounidense.

Qué es una bomba sucia y cuáles serían sus posibles consecuencias

Uno de los aspectos que concentra la atención de los funcionarios consultados es la posibilidad de que Irán evalúe utilizar dispositivos no convencionales, particularmente una bomba sucia, para ejecutar un ataque en territorio estadounidense.

Las fuentes consideraron que Estados Unidos es vulnerable a un ataque con armas no convencionales, una preocupación que adquiere relevancia ante la información sobre las comunicaciones detectadas por los organismos de inteligencia.

Una bomba sucia es un dispositivo que combina material radiactivo con un explosivo convencional. Su funcionamiento y sus características son diferentes de las de un arma nuclear, ya que no depende de una reacción de fisión para producir sus efectos.

La principal preocupación señalada por los funcionarios está relacionada con las consecuencias que podría generar la dispersión de material radiactivo mediante una explosión convencional. Una de las fuentes familiarizadas con la información de inteligencia describió el posible impacto de un dispositivo de estas características y sostuvo: "Un arma así es un arma de terror, no un arma de precisión, igual que un atacante suicida que se hace estallar".

La misma fuente agregó que estos dispositivos "pueden enfermar gravemente a la gente y volver inhabitables ciertas zonas".

La descripción pone el foco en el potencial impacto sobre las personas y los espacios afectados, más allá de la precisión que pueda tener un ataque dirigido contra un objetivo determinado.

En paralelo, otra fuente indicó que los organismos de inteligencia estadounidenses detectaron comunicaciones iraníes en las que se afirmaría que el régimen habría escondido materiales para fabricar bombas dentro de Estados Unidos.

Sin embargo, la información sobre la supuesta existencia de esos materiales todavía genera diferentes interpretaciones entre los funcionarios. Según lo informado, las fuentes consultadas mantienen opiniones distintas respecto de la credibilidad de esas comunicaciones y de la posibilidad de que los elementos mencionados efectivamente se encuentren en territorio estadounidense.

La preocupación también alcanza a las tropas desplegadas en Medio Oriente

Las advertencias de inteligencia no se limitan a posibles ataques contra funcionarios de alto rango en Washington. Otra de las preocupaciones que siguen de cerca las autoridades estadounidenses está relacionada con la posibilidad de que Irán utilice armas químicas contra las tropas desplegadas en Medio Oriente.

Según dos de los funcionarios citados por CNN, los organismos estadounidenses también están evaluando ese escenario como parte de los riesgos asociados con la situación regional.

En este punto, las fuentes advirtieron sobre una vulnerabilidad específica de los efectivos militares estadounidenses: no contarían con el equipo de protección ni con el entrenamiento adecuados para enfrentar un ataque con armas químicas.

La advertencia abrió otro frente de planificación dentro de las estructuras gubernamentales, debido a la necesidad de garantizar que el personal desplegado en la región tenga los recursos necesarios para protegerse ante una eventual utilización de sustancias químicas.

Como consecuencia, se puso en marcha una planificación paralela destinada a reforzar las condiciones de protección del personal diplomático y de inteligencia que desarrolla tareas en Medio Oriente.

El objetivo de esa preparación es asegurar que esos trabajadores dispongan tanto de los elementos de protección correspondientes como de la capacitación necesaria para responder ante un eventual ataque químico.

Reuniones de contingencia y dudas sobre el alcance de las amenazas

Los datos difundidos por CNN muestran que las evaluaciones estadounidenses contemplan distintos escenarios: posibles ataques contra funcionarios de alto rango en Washington, la eventual utilización de bombas sucias o armas químicas y los riesgos para las tropas desplegadas en Medio Oriente.

La información de inteligencia incluye comunicaciones atribuidas a Irán, posibles blancos y ubicaciones concretas. Esos elementos motivaron reuniones durante la última semana y el desarrollo de mecanismos de planificación para anticipar eventuales ataques.

Sin embargo, las autoridades mantienen interrogantes sobre la credibilidad de parte de la información y sobre la capacidad operativa de Teherán para concretar las acciones mencionadas.

La Casa Blanca, por su parte, aseguró que continúa monitoreando cualquier amenaza potencial y remarcó que actualmente no existen amenazas creíbles contra el territorio nacional.

La publicación de CNN, basada en testimonios de siete funcionarios estadounidenses y en datos de inteligencia, expone así un escenario de preocupación y prevención dentro del gobierno de Donald Trump, aunque sin confirmación de que exista un operativo iraní inminente.

Las dudas sobre la disponibilidad de personal para ejecutar posibles ataques, la credibilidad de las comunicaciones sobre materiales ocultos en Estados Unidos y las condiciones de protección de las tropas en Medio Oriente continúan formando parte de las cuestiones que las autoridades buscan esclarecer mediante sus evaluaciones y reuniones de contingencia.