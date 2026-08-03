Marruecos rompió el silencio tras la crisis en Ceuta: lo atribuyó a "factores superpuestos"

Cuatro días después de la llegada de miles de migrantes irregulares a Ceuta ante la pasividad de las fuerzas de seguridad marroquíes, el gobierno de Marruecos rompió el silencio y difundió un comunicado oficial en el que expuso su posición sobre uno de los episodios fronterizos más graves registrados en los últimos años entre ambos países.

En ese documento, las autoridades de Rabat informaron que recuperaron 11 cadáveres en aguas marroquíes como consecuencia de la crisis migratoria. Esa cifra se suma a los 88 cuerpos que permanecen en la morgue improvisada del antiguo hospital militar de la ciudad autónoma española.

El comunicado también incluyó un balance sobre la magnitud del flujo migratorio. Según el Ministerio del Interior marroquí, unas 40.000 personas cruzaron la frontera durante el episodio, un número inferior al manejado por las autoridades españolas, que contabilizaron más de 69.000 salidas voluntarias por el paso fronterizo.

La explicación del gobierno marroquí

En su primera comunicación pública, el Ministerio del Interior de Marruecos sostuvo que el reino continuará siendo, "según lo prometido por sus socios", un "socio fiable y responsable", comprometido con el fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de lucha contra la migración irregular y la trata de personas.

Las autoridades atribuyeron lo ocurrido a una combinación de "factores superpuestos", entre los que mencionaron:

La explotación sesgada del espacio digital.

La difusión de información engañosa.

La actuación de bandas dedicadas a la trata de personas.

Interpretaciones erróneas de datos legales y administrativos.

Según el comunicado, esos elementos alimentaron la idea de que era posible acceder al espacio europeo con facilidad y sin consecuencias legales.

En ese contexto, el gobierno marroquí hizo referencia a la sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe las devoluciones en caliente para quienes ingresan a nado en territorio español sin vulnerar los elementos físicos de la frontera.

Los fallecidos y la verificación de las cifras

El Ministerio del Interior de Marruecos confirmó oficialmente 11 fallecimientos relacionados con la crisis. De acuerdo con el comunicado:

Una persona murió tras caer desde una zona rocosa adyacente a la ciudad de Ceuta.

Diez personas fallecieron por ahogamiento.

Respecto de las cifras difundidas por España, Marruecos señaló que todavía no las considera definitivas. Las autoridades indicaron que, a través de los canales oficiales de cooperación con el gobierno español, continúan verificando:

La autenticidad de los datos.

El número real de personas afectadas.

La identidad de los involucrados.

La nacionalidad de cada uno de ellos.

Hasta la difusión del comunicado, solamente fuerzas políticas de izquierda y algunos medios progresistas habían manifestado públicamente posiciones sobre la tragedia.

España completó una barrera flotante

Mientras Marruecos emitía su primera declaración oficial, España avanzó con nuevas medidas para impedir nuevos ingresos irregulares. Las autoridades completaron el despliegue de una barrera marítima flotante instalada frente a la playa de Tarajal, estructura que ya funciona a plena capacidad.

La decisión fue adoptada después de que más de 50.000 migrantes cruzaran por tierra y mar hacia Ceuta desde el jueves, configurando la mayor oleada migratoria registrada en la historia reciente del enclave y una de las crisis fronterizas más importantes afrontadas por España en los últimos años.

El operativo también incluyó el fortalecimiento de los controles en la frontera mediante un amplio despliegue de efectivos policiales y militares.

Devoluciones y operativos de identificación

Las autoridades españolas informaron que más de 48.000 personas regresaron a Marruecos en apenas 48 horas, mientras las devoluciones continuaron durante el fin de semana. Aunque el flujo migratorio disminuyó, la ciudad todavía no recuperó plenamente la normalidad.

En distintos sectores de Ceuta permanecen desplegados efectivos de la Policía y del Ejército, quienes continúan identificando a los migrantes que permanecen en la ciudad para iniciar los procedimientos de deportación correspondientes. El representante del Gobierno español en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, indicó que, además de los fallecidos, más de 1.000 personas recibieron atención sanitaria desde el inicio de la emergencia.

Según explicó, la situación mejoró considerablemente, aunque aún resta trabajo para restablecer el funcionamiento habitual de la ciudad.

La presión sobre los servicios forenses

La tragedia también generó una fuerte presión sobre los servicios forenses de Ceuta. Las autoridades informaron que algunos de los cuerpos recibidos por la morgue corresponden a personas fallecidas durante esta crisis migratoria, mientras que otros pertenecen a intentos anteriores, de menor magnitud, registrados durante las últimas dos semanas en travesías nocturnas a nado hacia territorio español.

El Gobierno regional señaló que el proceso de identificación continúa y precisó que algunos cuerpos aparecieron más de dos semanas después del incremento del flujo migratorio.

Las circunstancias de las muertes reflejan la peligrosidad del recorrido. Según la información disponible:

Algunos migrantes murieron ahogados intentando alcanzar la costa española.

Otros fallecieron aplastados al intentar superar el rompeolas y la valla fronteriza.

El texto también señala que muchas de estas personas decidieron emigrar debido a dificultades económicas y después de escuchar rumores difundidos a través de las redes sociales.

La incertidumbre de las familias

Mientras continuaban los operativos, en la ciudad marroquí de Castillejos decenas de familias permanecían junto a la valla fronteriza esperando noticias de hijos, hermanos y otros familiares.

Muchos mostraban fotografías almacenadas en sus teléfonos celulares a quienes regresaban desde Ceuta con la esperanza de obtener información sobre los desaparecidos.

Otros recorrían listas de fallecidos y personas desaparecidas buscando respuestas. Entre los testimonios recogidos aparece el de Karima Abenaz, ciudadana francesa residente en Ceuta con familiares en Marruecos. "Me duele profundamente que haya jóvenes muriendo en el mar. No es justo que, en el año 2026, mujeres con niños de tan solo dos meses de edad tengan que cruzar el mar solo para morir."

Luego agregó: "En Marruecos hay comida, hay todo lo que necesitamos. Si no tenemos un trabajo digno, deberíamos ir a la huelga y exigir nuestros derechos al Gobierno. No deberíamos morir en el mar, no está bien."

Otro de los testimonios corresponde a Abdellatif, un jornalero agrícola de 27 años, quien viajó hasta Castillejos tras perder contacto con su hermano de 17 años.

Según relató, dos amigos del adolescente le informaron que ambos habían iniciado juntos el cruce, pero que durante la travesía el joven sufrió un desgarro muscular mientras nadaban y se separaron. "Mi temor es volver sin él", expresó.

Abdellatif también cuestionó el silencio de las autoridades marroquíes y sostuvo que el Gobierno debería advertir a los jóvenes sobre los riesgos de la migración irregular y sobre el impacto de los rumores difundidos en las redes sociales que alimentaron la falsa versión de que la frontera permanecía abierta.