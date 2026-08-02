Trump anunció que este lunes comenzarán nuevas negociaciones con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que este lunes comenzará una nueva ronda de negociaciones con Irán, luego de haber decidido aplazar un ataque militar de gran magnitud con el objetivo de favorecer una salida diplomática al conflicto.

"Obviamente, no quieren ser atacados. Sabían la magnitud del ataque porque lo vieron formarse", declaró Trump ante periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One.

El mandatario explicó que, en lugar de avanzar con la ofensiva, su administración retomará el diálogo con Teherán. "Ahora lo que estamos haciendo es hablarles en forma de negociación. Comienza mañana en la tarde", afirmó, sin brindar precisiones sobre el lugar del encuentro ni sobre quiénes participarán de las conversaciones.

Trump aseguró que aliados solicitaron postergar los ataques

El sábado, Trump había desistido de ejecutar lo que calificó como un ataque de enorme magnitud contra Irán, que, según sostuvo, habría sido el mayor desde la Segunda Guerra Mundial.

Al explicar el cambio de estrategia, el presidente estadounidense señaló que Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar e incluso el propio Irán solicitaron que se suspendiera la ofensiva para permitir una salida negociada.

"Cuando los aliados pidieron que se cancelara, tienes que decir algo así como: 'Bueno, ya veremos'. Y la razón por la que lo piden es que creen que hay un acuerdo", expresó.

Además, aseguró que las conversaciones abarcarán tanto la situación del estrecho de Ormuz como el programa nuclear iraní. "Hay un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz y habrá un acuerdo en lo nuclear, o podrías llamarlo la desnuclearización de Irán", afirmó.

El conflicto continúa pese a la apuesta por el diálogo

Trump también sostuvo que el ataque planificado habría provocado daños irreparables en la infraestructura iraní.

"Habría tomado muchos, muchos años para construir de nuevo si era posible, y no creo que hubiera sido posible construirlo", señaló.

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán se intensificó el 28 de febrero, cuando Washington y Tel Aviv lanzaron ataques contra territorio iraní. Aunque hubo intentos diplomáticos y un breve alto el fuego que contemplaba la reapertura del estrecho de Ormuz, ese acuerdo fracasó.

Desde entonces, Irán reforzó el control sobre esa estratégica vía marítima para el comercio mundial de petróleo y ambas partes retomaron los ataques.

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