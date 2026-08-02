Tragedia en Indonesia: un ferry se incendió y dejó al menos cinco muertos y 41 desaparecidos

Al menos cinco personas murieron y otras 41 permanecen desaparecidas luego de que un ferry se incendiara este domingo mientras navegaba por aguas de Indonesia. El siniestro provocó una desesperada evacuación en la que numerosos pasajeros debieron arrojarse al mar para escapar de las llamas.

De acuerdo con la Agencia Regional de Búsqueda y Rescate de Surabaya, un total de 225 personas fueron rescatadas con vida, muchas de ellas gracias a la intervención de embarcaciones que se encontraban en las inmediaciones.

Según informó la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (Basarnas), varios pasajeros fueron auxiliados por un barco cercano tras lanzarse al agua para escapar del incendio.

Cómo ocurrió el incendio

El ferry cubría la ruta entre Surabaya, en la provincia de Java Oriental, y Makassar, en Célebes del Sur, cuando comenzó el fuego a bordo.

Antes de perder contacto, el capitán logró comunicarse con la empresa operadora para informar sobre el incendio. Sin embargo, posteriormente no volvió a responder las comunicaciones, lo que incrementó la preocupación de las autoridades.

Cuatro embarcaciones acudieron inicialmente al lugar para colaborar con las tareas de rescate, aunque las maniobras se complicaron debido al riesgo que representaba el material inflamable transportado por el ferry.

Mientras tanto, un operativo de mayor magnitud partió desde Surabaya hacia la zona del siniestro, un trayecto de aproximadamente seis horas.

Continúa la búsqueda de los desaparecidos

El Ministerio de Transporte de Indonesia confirmó que la prioridad sigue siendo evacuar a todos los pasajeros y tripulantes que permanecen en la embarcación o en sus alrededores.

"Según los informes preliminares desde el lugar, los pasajeros están esperando ser evacuados por las embarcaciones que se encuentran en las inmediaciones del incidente", señaló Muhammad Masyhud, funcionario del organismo.

Además, aseguró que las autoridades trabajan de manera coordinada para acelerar las tareas de rescate y garantizar la seguridad de las personas afectadas.

Accidentes frecuentes en Indonesia

Los accidentes marítimos son relativamente habituales en Indonesia, un país conformado por más de 17.000 islas, donde el transporte por ferry constituye uno de los principales medios de conexión entre regiones.

Las autoridades atribuyen gran parte de estos episodios a normas de seguridad insuficientes y a las cambiantes condiciones meteorológicas.

El mes pasado, otro ferry que transportaba a más de 70 personas se hundió cerca de la isla de Selayar. En aquella oportunidad murieron al menos cuatro personas y otras 14 permanecieron desaparecidas tras finalizar el operativo de búsqueda.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.