EE.UU. e Irán avanzan en nuevas rondas de diálogo mientras Israel mantiene su ofensiva

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar poner fin a la guerra en Medio Oriente continúan en desarrollo, según confirmó la Casa Blanca, que informó que la segunda ronda de diálogo "está en curso" en Islamabad con mediación de Pakistán.

El avance diplomático convive con la continuidad del conflicto. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que Israel mantendrá su ofensiva militar contra Irán y sus aliados, pese a no participar de las conversaciones. "Israel, bajo mi liderazgo, seguirá luchando contra el régimen terrorista iraní y sus aliados", expresó el mandatario, quien sostuvo que la campaña "no ha terminado" y que ya se lograron "avances históricos".

El jefe de gobierno afirmó que Israel decidió intensificar las operaciones tras recibir información de inteligencia que indicaba que Irán estaba cerca de obtener un arma nuclear y ampliar su capacidad misilística. Según detalló, las fuerzas israelíes atacaron instalaciones clave del programa nuclear iraní, incluido el reactor de agua pesada de Arak y estructuras vinculadas al enriquecimiento de uranio, además de eliminar a ocho científicos vinculados al desarrollo armamentístico.

Rondas de negociación y posible tercera fase

Desde Irán señalaron que ya se realizaron dos rondas de conversaciones con Estados Unidos y que una tercera podría concretarse "esta noche o mañana". Según fuentes cercanas a las delegaciones, expertos de ambos países intercambian documentos técnicos para avanzar hacia un acuerdo más amplio que supere el actual alto el fuego de dos semanas.

Funcionarios paquistaníes indicaron que las delegaciones retomaron el diálogo con equipos técnicos y que el clima es de "optimismo", aunque sin precisiones sobre los contenidos tratados. El encuentro constituye el contacto presencial de mayor nivel entre Washington y Teherán desde el acuerdo nuclear de 2015.

La delegación estadounidense está encabezada por el vicepresidente JD Vance, mientras que la representación iraní es liderada por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, y el canciller Abbas Araqchi.

Tensiones paralelas y hechos vinculados al conflicto

En paralelo, Israel convocó a la encargada de negocios española tras la quema de un muñeco del primer ministro Netanyahu durante la tradicional Quema de Judas en la localidad de El Burgo, en Málaga, lo que generó una protesta diplomática.

En el plano militar, dos destructores estadounidenses atravesaron el estrecho de Ormuz sin incidentes, en una maniobra que Washington calificó como parte del proceso para desbloquear esta vía clave del comercio energético mundial.

En medio de la escalada, el papa León XIV convocó a una vigilia de oración por la paz desde la basílica de San Pedro, con el objetivo de pedir el fin de los conflictos armados, especialmente en Medio Oriente.