EE.UU. eleva a 37.500 millones de dólares el costo de la guerra con Irán y advierte sobre la necesidad de más fondos

Las estimaciones más recientes del Pentágono sitúan el costo de la guerra de Estados Unidos contra Irán en 37.500 millones de dólares, según informó este martes el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, durante una audiencia sobre presupuesto en el Senado.

La nueva cifra representa la evaluación más reciente presentada por el Departamento de Defensa en medio de un escenario en el que la administración del presidente Donald Trump busca obtener recursos adicionales para sostener las operaciones relacionadas con el conflicto.

El anuncio se produjo durante una comparecencia oficial ante legisladores, donde el secretario de Defensa expuso la situación financiera vinculada a la guerra y defendió la necesidad de incrementar el financiamiento destinado al área militar.

Un pedido de financiamiento calificado como "urgente y necesario"

Durante su testimonio, Pete Hegseth afirmó que el financiamiento adicional para la guerra con Irán es "urgente y necesario", al advertir que los recursos actualmente disponibles podrían resultar insuficientes para atender las necesidades del conflicto.

El funcionario fue categórico al describir el escenario presupuestario y sostuvo que, sin la aprobación de nuevos fondos, el Departamento de Defensa enfrentará limitaciones.

"Sin estos fondos, nos vamos a quedar cortos", afirmó Hegseth durante la audiencia sobre presupuesto en el Senado.

Sus declaraciones se inscriben en un momento en que la administración estadounidense impulsa una ampliación de los recursos destinados a la defensa, colocando el financiamiento del conflicto como una prioridad dentro de la discusión presupuestaria.

El debate sobre el presupuesto de defensa

Las declaraciones del secretario de Defensa se producen luego de que legisladores republicanos solicitaran la aprobación del Congreso para el presupuesto de defensa propuesto por el presidente Trump, cuyo monto asciende a 1,5 billones de dólares.

La discusión presupuestaria adquiere así una dimensión central, ya que el pedido de mayores recursos para la guerra con Irán se desarrolla de manera paralela al análisis del presupuesto general destinado a la defensa estadounidense.

Entre los principales puntos planteados durante el debate se destacan:

Costo estimado de la guerra con Irán: 37.500 millones de dólares , según las cifras más recientes del Pentágono.

, según las cifras más recientes del Pentágono. Presupuesto de defensa propuesto por el presidente Trump: 1,5 billones de dólares .

. Solicitud de aprobación al Congreso impulsada por legisladores republicanos.

impulsada por legisladores republicanos. Pedido de financiamiento adicional, considerado por el secretario de Defensa como indispensable para sostener las operaciones.

Una estimación previa inferior

La cifra presentada por Pete Hegseth también establece una diferencia respecto de las estimaciones conocidas semanas antes.

El director de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, había informado a los legisladores durante junio que la guerra con Irán tendría un costo aproximado de 30.000 millones de dólares para los contribuyentes estadounidenses.

La actualización presentada ahora por el Pentágono ubica el costo en 37.500 millones de dólares, reflejando un incremento respecto de la evaluación comunicada anteriormente por la Casa Blanca durante el proceso de discusión presupuestaria.

La diferencia entre ambas cifras forma parte del contexto en el que el Ejecutivo busca justificar la necesidad de ampliar los recursos destinados al conflicto.

Cuestionamientos por la información sobre soldados lesionados

Además del debate financiero, la audiencia también abordó otro aspecto relacionado con el desarrollo de la guerra.

Durante el intercambio con los senadores, Pete Hegseth fue consultado acerca de los reportes que señalan que el Pentágono habría demorado la divulgación de información sobre las lesiones sufridas por integrantes del ejército estadounidense durante los recientes combates con Irán.

El tema surgió en el marco de los cuestionamientos realizados durante la audiencia presupuestaria y se incorporó al debate junto con las discusiones sobre el financiamiento del conflicto y el incremento de los costos militares.

Cerca de cien soldados estadounidenses lesionados

En relación con el impacto del conflicto sobre las fuerzas armadas, el Pentágono informó que cerca de cien soldados de Estados Unidos han resultado lesionados desde el 7 de julio.

La cifra fue presentada mientras continúan las discusiones sobre el presupuesto de defensa y la necesidad de recursos adicionales para sostener la guerra con Irán.

Con un costo estimado de 37.500 millones de dólares, un pedido de financiamiento definido como "urgente y necesario", un presupuesto de defensa propuesto de 1,5 billones de dólares, una estimación previa de 30.000 millones de dólares comunicada por Russell Vought y el reporte de cerca de cien soldados estadounidenses lesionados desde el 7 de julio, la audiencia en el Senado concentró los principales elementos del debate sobre el desarrollo del conflicto, el financiamiento de las operaciones militares y el seguimiento de sus consecuencias.