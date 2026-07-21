Francia da un paso decisivo y prohíbe las redes sociales a menores de 15 años

El Parlamento francés aprobó el martes un proyecto de ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, convirtiendo a Francia en uno de los países que lideran en la Unión Europea las iniciativas destinadas a regular la relación entre los menores y las plataformas digitales.

Luego del visto bueno del Senado, los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron finalmente la norma con 279 votos a favor y 81 en contra, según informó el sitio France 24. La decisión abre el camino para que Francia se incorpore al creciente grupo de países que impulsan restricciones al acceso de niños y adolescentes a las redes sociales ante las advertencias sobre sus posibles efectos nocivos.

El presidente francés, Emmanuel Macron, celebró la aprobación de la medida y aseguró que Francia está marcando una dirección en materia de protección de menores. "Francia abre el camino en Europa para la protección de nuestros niños y adolescentes. Seguimos adelante", declaró en un video difundido en redes sociales, en el que repasó su impulso político para avanzar con esta regulación.

Para Macron, la protección de los menores en las redes sociales y la regulación del tiempo frente a las pantallas forman parte de los objetivos centrales de su segundo mandato, que finalizará en mayo de 2027.

Un calendario de aplicación en dos etapas

La implementación de la prohibición está prevista en dos fases. La primera comenzará el 1 de septiembre, coincidiendo con el regreso de los alumnos a las aulas después de las vacaciones. Desde ese momento, los menores de 15 años no podrán crear nuevas cuentas en redes sociales.

La segunda etapa llegará en enero de 2027, cuando la prohibición se aplicará también a las cuentas que ya existen.

La ministra delegada del Sector Digital, Anne Le Hénanff, explicó a periodistas el alcance de la medida: "Todos en Francia tendremos que probar nuestra edad. Si tienes menos de 15 años, se te cerrará la cuenta".

El texto establece que la responsabilidad de la aplicación recaerá en las plataformas digitales. Las empresas deberán implementar un sistema de verificación de edad, o incluso varios sistemas simultáneamente, permitiendo que los usuarios puedan elegir el mecanismo utilizado.

Debate sobre la viabilidad de los controles de edad

Aunque la ley avanzó en el Parlamento, su aplicación generó cuestionamientos. La senadora ecologista Mathilde Ollivier criticó los tiempos previstos y puso en duda la capacidad técnica de las plataformas para implementar controles efectivos en el corto plazo.

"¿Cómo creer seriamente que en unas pocas semanas, en pleno verano, un sistema tan complejo podrá estar operativo? ¿Quién llevará a cabo, en la práctica, las verificaciones de edad?", preguntó la legisladora, quien calificó el texto como una iniciativa "para aparentar".

Frente a estas críticas, Le Hénanff defendió la viabilidad del cronograma antes de la votación. La ministra sostuvo que el plazo es realista debido a que ya existen herramientas de verificación de edad y que otras soluciones tecnológicas se encuentran en desarrollo.

La ley, además, no contempla sanciones para los menores ni para sus padres. El cumplimiento dependerá exclusivamente de las plataformas, que deberán garantizar que los usuarios que acceden a sus servicios cumplen con la edad requerida.

Excepciones y el caso de YouTube y WhatsApp

El proyecto aprobado también contempla excepciones. Entre ellas se encuentran las "enciclopedias en línea" y los "proyectos digitales con fines educativos", que quedarían fuera de la prohibición.

En el caso de plataformas como YouTube y WhatsApp, la ponente del texto en la Asamblea Nacional, Laure Miller, aclaró que la regulación se aplicará únicamente a las funciones que sean equiparables a una red social.

Según explicó Miller, estas plataformas deberán incorporar mecanismos de verificación de edad para espacios como los canales destinados a compartir contenido y las secciones de comentarios. En cambio, la simple visualización de videos o la mensajería interpersonal no estarían alcanzadas por la prohibición.

Una tendencia que gana fuerza en Europa

La decisión francesa se produce en un contexto de creciente presión sobre los gobiernos europeos para avanzar en la regulación del acceso de los menores a las redes sociales.

El debate se intensificó después de que Australia se convirtiera en el primer país del mundo en prohibir las redes sociales a los menores de 16 años. A partir de esa decisión, otros países comenzaron a analizar medidas similares.

En Europa, el Reino Unido también aprobó una iniciativa comparable, que entrará en vigor a comienzos de 2027. Además, la semana pasada, la Comisión Europea anunció que contempla establecer un acceso "progresivo y gradual" de niños y adolescentes a las plataformas digitales.

La norma francesa representa así un nuevo paso dentro de una discusión internacional sobre cómo equilibrar el acceso a la tecnología con la protección de los menores. Con su aprobación parlamentaria, Francia busca establecer un modelo regulatorio basado en la verificación de edad, la responsabilidad de las plataformas y una limitación directa al acceso de los usuarios más jóvenes.