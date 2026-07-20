Venezuela inicia un proceso de transición democrática con participación activa de Estados Unidos

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, confirmó que el próximo 1 de agosto comenzará un proceso de transición democrática en Venezuela, en el marco de un acuerdo alcanzado entre representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015 y el Ejecutivo actual.

El funcionario estadounidense explicó que Washington seguirá de cerca la evolución de este proceso y aseguró que Estados Unidos tendrá una participación activa durante su desarrollo. "Vamos a participar muy activamente", afirmó Rubio al referirse al rol que asumirá su país en esta nueva etapa política.

Según reportó el diario venezolano El Universal, el avance se produce luego de conversaciones entre ambas partes, que acordaron establecer un espacio de discusión destinado a impulsar la reconciliación nacional y avanzar en la planificación de una transición política.

Durante una rueda de prensa, Rubio destacó la relevancia del acuerdo alcanzado y señaló que, a su criterio, las novedades relacionadas con este proceso habían tenido una cobertura mediática limitada. "La semana pasada hubo buenas noticias", afirmó el secretario de Estado.

Un espacio de diálogo para la reconciliación y la transición

Marco Rubio detalló que el entendimiento alcanzado contempla la creación de un formato de conversaciones y un foro específico para abordar distintos aspectos vinculados con el futuro político venezolano.

El funcionario estadounidense explicó que el grupo representante de la Asamblea Nacional elegida democráticamente en 2015, al que Estados Unidos reconoció como el gobierno legítimo de Venezuela, se reunió con el gobierno actual y acordó establecer un mecanismo de diálogo.

En sus declaraciones, Rubio describió los objetivos centrales del nuevo espacio:

Promover conversaciones de reconciliación nacional entre los sectores involucrados.

entre los sectores involucrados. Iniciar un proceso de transición política , considerado por el funcionario como una necesidad para el pueblo de Venezuela.

, considerado por el funcionario como una necesidad para el pueblo de Venezuela. Establecer un formato y un foro de discusión para dar continuidad a las conversaciones.

"Para ser sincero, creo que se le ha dado poca cobertura mediática", expresó Rubio al referirse al encuentro entre los representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015 y el Ejecutivo actual.

El secretario de Estado remarcó que este acuerdo representa el inicio de una etapa que tendrá sus primeras reuniones formales a partir del 1 de agosto, fecha establecida para comenzar el proceso de transición.

La participación de Washington en el proceso venezolano

La administración estadounidense confirmó que acompañará el desarrollo de estas conversaciones. Rubio sostuvo que el acuerdo fue recibido ampliamente en Venezuela como una noticia positiva y reiteró la disposición de Estados Unidos de involucrarse activamente.

"Creemos que el acuerdo fue recibido ampliamente en Venezuela como una muy buena noticia y, por supuesto, en lo que vamos a participar muy activamente", afirmó el secretario de Estado.

De esta manera, Washington indicó que mantendrá atención sobre el avance del diálogo entre los sectores venezolanos involucrados, mientras se desarrolla el proceso orientado a la transición política y la reconciliación nacional.

Ayuda humanitaria y apoyo financiero tras los terremotos

Además de referirse al escenario político venezolano, Marco Rubio confirmó que Estados Unidos destinó más de 180 millones de dólares en asistencia humanitaria luego de los terremotos ocurridos el 24 de junio.

El secretario de Estado explicó que esta ayuda podría incrementarse a medida que avance la evaluación de los daños provocados por los movimientos sísmicos.

Entre los puntos señalados por Rubio se encuentran:

Más de 180 millones de dólares destinados a asistencia humanitaria tras los terremotos del 24 de junio.

tras los terremotos del 24 de junio. La posibilidad de ampliar esa ayuda conforme se complete la evaluación de los daños.

conforme se complete la evaluación de los daños. El trabajo de Estados Unidos para facilitar el acceso de Venezuela a mecanismos financieros internacionales destinados a afrontar la recuperación de las zonas afectadas.

Dos líneas de acción: transición política y recuperación humanitaria

Las declaraciones de Marco Rubio combinaron dos ejes vinculados con Venezuela: el inicio de un proceso político basado en el diálogo entre representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015 y el Ejecutivo actual, y las acciones de asistencia destinadas a responder a las consecuencias de los terremotos del 24 de junio.

Por un lado, el proceso que comenzará el 1 de agosto busca establecer un marco de conversaciones para la reconciliación nacional y la planificación de una transición política. Por otro, Estados Unidos informó sobre su aporte económico para atender las necesidades generadas por los daños provocados por los terremotos y señaló que trabaja para facilitar herramientas financieras internacionales que permitan la recuperación de las áreas afectadas.

Con la confirmación de Rubio sobre la participación activa de Washington, el escenario venezolano queda marcado por el inicio de un nuevo espacio de diálogo y por la continuidad de las acciones de asistencia humanitaria anunciadas por Estados Unidos.