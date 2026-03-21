EE.UU. envía miles de marines a Ormuz para liberar el paso de petróleo

La estabilidad geopolítica y económica del planeta se encuentra en un punto de inflexión crítico tras la decisión del gobierno de los Estados Unidos de movilizar un contingente masivo de fuerzas militares hacia una de las arterias comerciales más vitales del mundo. Según informaron tres funcionarios estadounidenses bajo condición de anonimato, el Pentágono está desplegando un gran buque de asalto anfibio que transporta a miles de infantes de Marina y marinos adicionales con destino al estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico. Esta maniobra responde a la desesperación de la Casa Blanca por reabrir lo que se denomina el cuello de botella petrolero, un paso que permanece cerrado por Irán desde que se iniciaron las hostilidades con los ataques de Estados Unidos e Israel hace casi tres semanas. El despliegue no es solo una demostración de fuerza, sino una preparación para escenarios de combate directo, ya que la administración de Donald Trump evalúa opciones tácticas que podrían incluir desembarcos en la costa de Irán o incursiones en su centro de exportación de la isla de Jarg.

La magnitud del operativo se hace evidente al observar el origen de las fuerzas convocadas para esta misión de urgencia. La 11ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU) partirá desde San Diego a bordo del buque USS Boxer, sumándose a los efectivos de la 31ª MEU que ya se dirigen a la zona desde Japón en el USS Tripoli. Esta urgencia militar está directamente ligada a una situación económica que amenaza con desestabilizar los mercados financieros internacionales, dado que el precio del hidrocarburo subió alrededor de un 50% desde el inicio del conflicto. Con el barril referencial Brent ubicado cerca de los 110 dólares tras dispararse ante el temor de una interrupción histórica en el suministro, la Casa Blanca enfrenta una presión interna creciente. Los analistas advierten que, aunque el conflicto termine pronto, no habrá una recuperación rápida de la agitación causada por los ataques aéreos y el cierre virtual del estrecho, por donde circula el 20% del petróleo y el gas natural licuado mundial.

Tensiones con la OTAN y ataques regionales

En el plano político, el presidente Donald Trump ha descargado su furia contra los aliados de la OTAN por su negativa a intervenir en un conflicto sobre el cual no se les consultó previamente. El mandatario fustigó a los líderes europeos calificándolos de "cobardes" y advirtió que recordará su falta de cooperación, argumentando que una simple maniobra militar es la única vía para reducir los altos costos del combustible que hoy afectan a la economía global. Mientras tanto, la infraestructura energética en la región continúa sufriendo daños severos, como los ataques con drones sufridos este viernes por la refinería de Mina Al-Ahmadi en Kuwait. Asimismo, aunque Israel prometió evitar nuevos ataques contra el yacimiento de South Pars, una represalia iraní previa contra Qatar causó daños que dejarán al mundo sin ese suministro de gas natural durante años, agravando la crisis energética actual.

Riesgo político y horizonte electoral

La movilización de miles de soldados adicionales busca otorgar a los comandantes de campo flexibilidad para misiones de seguridad marítima o evacuaciones sin comprometer grandes fuerzas terrestres de inmediato, aunque la posibilidad de un desembarco en territorio iraní permanece bajo evaluación. Esta apuesta conlleva un alto riesgo político para Trump, ya que si bien el alza de la materia prima energética perjudica su apoyo popular, la guerra es impopular entre los votantes en el marco de las próximas elecciones legislativas. Países como Alemania, Reino Unido y Francia han manifestado su compromiso de garantizar un paso seguro por el estrecho de Ormuz, pero han aclarado que dicha garantía presupone el cese total de las hostilidades, una condición que parece lejana ante la aceleración de los despliegues militares estadounidenses en la región de la Argentina y el mundo.