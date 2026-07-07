El Ejército de Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra Irán

Las fuerzas estadounidenses iniciaron este martes una serie de ataques contra Irán luego de que tres barcos comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz fueran agredidos, según informó el Comando Central de Estados Unidos.

En un mensaje difundido en la red social X, el organismo militar estadounidense confirmó el comienzo de la operación y explicó los motivos de la ofensiva. Según el comunicado, las fuerzas de Estados Unidos "iniciaron una serie de potentes ataques contra Irán con el fin de imponerle un elevado precio por haber tomado como objetivo y por atacar barcos comerciales con tripulantes civiles inocentes en una vía navegable internacional".

El Comando Central señaló además que la acción militar estadounidense se produjo específicamente como respuesta a los ataques atribuidos a Irán contra tres barcos comerciales que se encontraban en tránsito por el estrecho de Ormuz, una zona marítima mencionada en el reporte como escenario central de la escalada.

El estrecho de Ormuz, escenario de la crisis

La información difundida por las autoridades estadounidenses ubicó los hechos iniciales en una de las principales rutas de navegación internacional. Los incidentes involucraron a embarcaciones comerciales con tripulantes civiles, un elemento destacado por el Comando Central al justificar la respuesta militar.

De acuerdo con el mensaje oficial estadounidense, los ataques contra los buques fueron considerados una agresión contra objetivos civiles dentro de una vía navegable internacional. La respuesta anunciada por Washington estuvo orientada, según sus propias declaraciones, a generar consecuencias para Irán por esas acciones.

Los principales puntos mencionados en el desarrollo del episodio fueron:

Tres barcos comerciales fueron atacados mientras transitaban por el estrecho de Ormuz.

fueron atacados mientras transitaban por el estrecho de Ormuz. Los buques contaban con tripulantes civiles , descritos por el Comando Central estadounidense como personas inocentes.

, descritos por el Comando Central estadounidense como personas inocentes. Estados Unidos afirmó haber iniciado una serie de ataques contra Irán en respuesta a esos hechos.

en respuesta a esos hechos. La operación fue presentada como una medida destinada a imponer un "elevado precio" a Teherán.

Explosiones reportadas en territorio iraní

Mientras se desarrollaban los ataques estadounidenses, medios iraníes informaron sobre explosiones en distintos puntos del país.

El medio estatal iraní Press TV reportó que se escucharon explosiones cerca de la isla de Qeshm y de los puertos de Bandar Abbás y Sirik, ubicados en Irán.

Estos reportes aparecieron en paralelo al anuncio del Comando Central de Estados Unidos sobre el inicio de las operaciones militares. La información disponible vinculó las explosiones registradas en esas zonas con la ofensiva comunicada por las fuerzas estadounidenses, aunque el reporte se centró en la confirmación de los hechos y en los lugares donde fueron percibidos los estallidos.

Tres ataques marítimos sin víctimas reportadas

El episodio comenzó con una serie de incidentes registrados en el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz. El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido informó que se produjeron tres ataques separados contra buques que navegaban por esa zona.

Según el organismo británico, pese a los ataques reportados, no se registraron víctimas.

La secuencia de acontecimientos quedó marcada por la denuncia estadounidense sobre las agresiones a embarcaciones comerciales, la posterior respuesta militar de Washington y los reportes provenientes de Irán sobre explosiones en áreas cercanas a la isla de Qeshm y a los puertos de Bandar Abbás y Sirik.