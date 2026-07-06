El anuncio de nuevas medidas económicas tras los terremotos desatan la furia y las críticas en Venezuela

Horas antes de un nuevo aniversario de la independencia de Venezuela, el régimen anunció un paquete de medidas económicas destinado a la recuperación de La Guaira, Caracas y otras zonas devastadas por los dos terremotos consecutivos registrados el 24 de junio. La iniciativa fue presentada como un paso para impulsar la reconstrucción de las áreas afectadas, aunque el anuncio llegó en un contexto marcado por fuertes cuestionamientos a la gestión de la emergencia y por el creciente descontento de los sectores populares que sufrieron las consecuencias de la catástrofe.

La presidenta interina Delcy Rodríguez informó que el Gobierno pondrá en marcha un fondo inicial equivalente a 200 millones de dólares para financiar la reconstrucción de la infraestructura dañada. La medida busca recuperar la iniciativa política luego de las críticas de los venezolanos por la respuesta oficial durante los primeros días posteriores al desastre, especialmente en barrios donde históricamente el chavismo había contado con respaldo electoral.

Vecinos denuncian que la ayuda oficial llegó tarde

En las recorridas realizadas por Clarín en La Guaira, los testimonios de los vecinos que se transformaron en voluntarios para buscar a sus familiares entre los escombros coinciden en un mismo diagnóstico: el Estado demoró más de 48 horas en llegar a las zonas afectadas.

Según los relatos recogidos, cuando finalmente hubo presencia oficial, la mayor parte del despliegue estuvo conformado por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana armados, mientras persistía la falta de maquinaria y herramientas para remover los escombros. Doris Romero, residente de Playa Grande, expresó que mantiene la esperanza de encontrar sobrevivientes, aunque señaló las dificultades que enfrentan quienes participan en las tareas de rescate.

"Tenemos fe, han sacado personas vivas pero no tenemos maquinarias. Necesitamos más personas, picos, palas. El gobierno directamente no nos ayudó, solo fue el pueblo de distintas zonas de Venezuela. Solo nos han ayudado los policías de contrabando de Petare, que no vienen con las pistolas", afirmó.

Las críticas sobre la ausencia de maquinaria pesada y la presencia de uniformados con armas en lugar de equipos de rescate aparecen de manera reiterada entre los habitantes de las zonas afectadas.

Cuestionamientos por el uso de la maquinaria estatal

Con el paso de los días, los reclamos comenzaron a concentrarse también en la utilización de los recursos estatales. Yeimi Torres, quien continúa buscando a su padre Yenderson en Playa Grande, sostuvo que equipos pertenecientes a PDVSA llegaron al lugar, removieron parte del hormigón y posteriormente abandonaron la zona.

Según su testimonio, esa intervención estuvo destinada a recuperar el cuerpo de un funcionario. "Han venido máquinas y operarios de PDVSA, removieron el hormigón y cuando recuperaron el cuerpo de uno de ellos se han ido", manifestó.

Las denuncias alimentan el malestar de quienes continúan realizando búsquedas de familiares desaparecidos con recursos limitados y mediante tareas voluntarias.

El desencanto en un histórico bastión del chavismo

Playa Grande forma parte de un amplio barrio social inaugurado por el ex presidente Hugo Chávez en 2012, compuesto por edificios de doce pisos y otras construcciones de tres niveles. La zona era considerada uno de los sectores donde habitualmente obtenía buenos resultados electorales el PSUV.

Doris Romero reconoció haber acompañado al chavismo en el pasado, aunque aseguró sentirse profundamente decepcionada desde la llegada de Nicolás Maduro al poder. Consultada sobre Delcy Rodríguez, respondió: "No quiero saber nada de ellos. Mi hija está abajo de los escombros y no nos han ayudado. Necesitamos un cambio, eso es lo que queremos nosotros, que todos podamos seguir adelante".

El plan económico para la reconstrucción

En medio del creciente clima de tensión, Delcy Rodríguez anunció la creación de un fondo inicial equivalente a 200 millones de dólares, recursos que, según explicó, serán recuperados del Fondo Monetario Internacional.

Durante una conferencia de prensa sostuvo que esos fondos permitirán avanzar en la reconstrucción de la infraestructura afectada por los terremotos. El paquete económico también contempla una asignación mensual durante seis meses destinada a todos los damnificados.

Rodríguez explicó que el programa busca brindar un ingreso permanente durante el período de contingencia, aunque no precisó el monto que recibirá cada beneficiario. La iniciativa fue denominada "La Gran Misión Venezuela Renace", retomando la tradición de los programas impulsados durante la presidencia de Hugo Chávez.

Según explicó la funcionaria, las prioridades serán:

Reconstrucción de infraestructura.

Recuperación de viviendas.

Verificación casa por casa mediante una Comisión Presidencial para determinar cuáles inmuebles continúan habitables.

Medidas complementarias para viviendas y construcción

Dentro del paquete de anuncios también se incluyeron nuevas herramientas financieras para quienes necesiten reparar sus viviendas. Entre las medidas informadas figuran:

Un fondo de financiamiento , administrado a través de la banca, destinado a la compra y reparación de viviendas.

, administrado a través de la banca, destinado a la compra y reparación de viviendas. Activación de la cartera hipotecaria mediante bancos públicos y privados con hasta un 80% de subsidio .

mediante bancos públicos y privados con . Exoneración de tasas e impuestos vinculados a registros, alquileres y compraventa de inmuebles.

vinculados a registros, alquileres y compraventa de inmuebles. Prohibición de exportar materiales de construcción, con el objetivo de priorizar el abastecimiento interno.

Emergencia habitacional y nuevas protestas

La situación en La Guaira continúa agravándose. De acuerdo con un informe oficial:

189 edificios colapsaron.

885 edificios resultaron afectados.

16.309 personas perdieron sus viviendas.

Como consecuencia de esa realidad, numerosas familias permanecen alojadas en carpas instaladas sobre la avenida Simón Bolívar, a pocas cuadras del Palacio de Miraflores. Antes del anuncio económico también se registraron momentos de tensión en Caraballeda, donde un grupo de vecinos bloqueó la vía principal para reclamar que fueran reubicados en un complejo hotelero, tal como, según afirmaron, les habían prometido.

Aumentan las víctimas y crece la preocupación sanitaria

Mientras continúan las tareas de rescate, las cifras oficiales siguen en aumento. Según informó Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez y presidente de la Asamblea Nacional, el balance actualizado indica:

3.342 personas fallecidas.

16.740 heridos.

6.462 personas rescatadas.

16.309 personas que perdieron sus viviendas.

Por fuera de esas estadísticas oficiales, una página web donde los venezolanos reportan familiares cuyo paradero desconocen contabiliza 31.000 desaparecidos.

Al mismo tiempo, los equipos internacionales de rescate comienzan a retirarse del país para dar paso a especialistas sanitarios. En ese marco, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió sobre el incremento del riesgo de enfermedades epidémicas, especialmente en los campamentos temporales donde permanecen los desplazados y entre los voluntarios que continúan removiendo escombros sin guantes ni barbijos, expuestos a líquidos cloacales y cuerpos en descomposición.

Las altas temperaturas, superiores a 30 grados, sumadas a la elevada humedad y a las limitadas condiciones de protección sanitaria, aumentan la preocupación por la evolución de la emergencia.

Acto militar en medio de las críticas

En paralelo al escenario de crisis, este domingo, con motivo del Día de la Independencia de Venezuela, Delcy Rodríguez encabezó el acto de graduación de 1.215 nuevos militares.

La ceremonia se desarrolló mientras continúan los cuestionamientos de numerosos vecinos hacia las fuerzas armadas, a las que responsabilizan por no haber colaborado de manera efectiva durante las primeras horas posteriores a la catástrofe, en contraste con la difusión realizada por los canales estatales sobre el operativo oficial.