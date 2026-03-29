El cielo se tiñó de rojo sangre en Australia: el impactante fenómeno que es viral

Una escena inusual sorprendió este sábado por la tarde a miles de personas en el noroeste de Australia, cuando el cielo se tiñó de un intenso color rojo que rápidamente captó la atención de la comunidad. El fenómeno, que muchos describieron como "apocalíptico", fue registrado por vecinos que compartieron videos e imágenes en redes sociales, evidenciando el desconcierto generalizado.

El episodio se produjo en el marco del paso del ciclón Narelle, una tormenta de categoría 3 que afecta a la región con condiciones meteorológicas extremas. La combinación de factores atmosféricos generó una postal tan impactante como poco frecuente.

El origen del color rojizo

Según explicaron especialistas, el fenómeno que provocó el color rojo en el cielo tiene una base científica vinculada a la interacción entre partículas en suspensión y la luz solar.

Las ráfagas de viento superiores a los 200 km/h levantaron grandes cantidades de polvo del suelo, caracterizado por un alto contenido de óxido de hierro. Esta masa de partículas en el aire alteró el comportamiento de la luz:

Las longitudes de onda más cortas , como las azules, quedaron dispersas.

, como las azules, quedaron dispersas. Las longitudes de onda más largas, como las rojas, lograron atravesar la atmósfera.

A este proceso se sumaron las nubes densas y el ambiente cargado, lo que terminó generando el tono rojizo intenso que cubrió el cielo y desconcertó a la población.

"Australia"



Porque esto no es un filtro: el cielo se tornó de un inquietante tono rojo en Australia Occidental a medida que el polvo llenaba el aire antes del ciclón tropical Narelle. pic.twitter.com/3mD3eX7qec — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 28, 2026

Shock y dificultades cotidianas

El fenómeno no solo tuvo un efecto visual, sino que también alteró la vida cotidiana de los habitantes. En la localidad de Shark Bay, una de las más afectadas, los vecinos reportaron cortes de energía eléctrica y daños estructurales producto del temporal.

Además, quienes presenciaron el episodio señalaron que el sol se ocultó de manera repentina y que se volvió difícil respirar debido a la densidad del aire

Las redes sociales se convirtieron en el principal canal de difusión de lo ocurrido, donde numerosos usuarios manifestaron su asombro y describieron la escena como propia de un escenario extremo.

Un ciclón inusual por su recorrido y características

Los meteorólogos destacaron que el ciclón Narelle presenta características poco frecuentes. Se trata de un fenómeno que, en su desarrollo, atravesó múltiples regiones del país, lo que lo convierte en un caso excepcional.

Entre los datos más relevantes del fenómeno, se destacan:

Es solo la tercera vez que una tormenta impacta en tres costas australianas al mismo tiempo

que una tormenta impacta en El ciclón cruzó desde Queensland, avanzó por el norte y luego se reintensificó en la zona occidental

Este recorrido atípico explica en parte la magnitud del impacto y la extensión territorial de sus efectos.

Una amenaza persistente

Antes de llegar al territorio australiano, Narelle había alcanzado la categoría 4, lo que implicaba un riesgo inminente debido a sus fuertes vientos. Si bien al momento del fenómeno registrado se encontraba en categoría 3, las condiciones seguían siendo severas.

La intensidad del ciclón se manifestó no solo en la velocidad del viento, sino también en la capacidad de movilizar grandes volúmenes de polvo y alterar significativamente el ambiente.

Un episodio que combina ciencia y percepción

El cielo rojo en Australia se convirtió en un ejemplo claro de cómo fenómenos naturales pueden generar percepciones extraordinarias en la población. La combinación de factores meteorológicos y físicos dio lugar a una escena que, aunque explicable desde la ciencia, resultó impactante para quienes la vivieron.

La reacción de los vecinos, que describieron el evento como "apocalíptico", refleja el contraste entre la experiencia cotidiana y la irrupción de un fenómeno fuera de lo común.